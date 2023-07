El círculo de las 3 libertades es considerado un motor para un cambio de vida

Una vida llena de estrés y revisiones diarias a su cuenta bancaria lo llevaron a crear su negocio en línea.

Un negocio en línea que le ha permitido alcanzar las tres libertades.

Él es Daniel Schepers, un apasionado de los viajes y el marketing digital.

Es un referente en el lanzamiento de productos digitales en internet y ha ayudado a sus alumnos y clientes a generar más de 600.000 € en tan solo un año y medio.

El círculo de las tres libertades Daniel ha adoptado como su lema el círculo de las tres libertades y, a sus 26 años, ya ha logrado.

Este círculo se compone de las siguientes libertades: libertad económica, que implica tener un negocio que le permita cubrir su estilo de vida; libertad geográfica, que le brinda la posibilidad de trabajar desde casa o cualquier lugar del mundo; y libertad temporal, que significa no tener un jefe fijo ni un horario establecido.

No satisfecho con esto, su objetivo actual es ayudar a 1.000 personas comunes a alcanzarlo también.

Para ello, ha creado la Incubadora de Lanzamientos, una formación en línea donde asiste a personas comunes a establecer un negocio en línea rentable que puedan gestionar desde casa o cualquier lugar del mundo en solo 90 días.

Está seguro de que este es el camino para lograrlo, ya que varias decenas de personas han logrado hacerlo a través de su metodología.

Los vídeos en su canal de YouTube muestran algunas de estas transformaciones.

No es fácil, pero sí posible Desde un ordenador o simplemente desde un teléfono móvil, hoy es posible tener un negocio online.

No todos lo logran, pues no todos conocen la metodología exacta.

Aquellos que la conocen, las probabilidades de crear negocio online aumentan considerablemente.

Daniel ha demostrado que con la metodología de la Incubadora de Lanzamientos personas comunes están logrando completar el tan ansiado, círculo de las tres libertades.

En su canal de YouTube se podrán ver algunas de estas transformaciones.