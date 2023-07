Alluring Clinic, en Madrid, ofrece el perfilado e hidratación de labios para conseguir labios perfectos

Tener una boca perfecta y llamativa es algo que desean muchas personas. Hoy en día existen tratamientos para ese fin, entre ellos el perfilado e hidratación de labios con ácido hialurónico, el cual se ha venido ganando un reconocimiento en el mundo de la estética facial por su capacidad de proporcionar una apariencia más definida, mejorando el contorno labial y corrigiendo imperfecciones natural e inmediatamente. La técnica en cuestión debe realizarse en lugares especializados si se quieren buenos resultados. En ese sentido, es importante destacar que uno de los lugares a los que se puede acudir en Madrid es la clínica de medicina estética Alluring Clinic.

En qué consiste exactamente el perfilado e hidratación de labios con ácido hialurónico El perfilado e hidratación de labios con ácido hialurónico es un tratamiento médico estético ofrecido por Alluring Clinic, una clínica estética fundada en 2018 por el Dr. Juan José Casado Caro. Este procedimiento consiste en la aplicación de ácido hialurónico superficialmente a través de finas agujas o cánulas en el borde natural de las comisuras de los labios.

Uno de los grandes beneficios de esta técnica es que es mínimamente invasiva, por lo que cualquier persona puede recurrir a ella, con algunas excepciones, como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o individuos con un herpes labial activo.

Las personas que opten por este tratamiento podrán gozar de forma inmediata de un contorno labial mejorado, unos labios redefinidos y sin imperfecciones y una piel hidratada. Además, es preciso acotar que esta técnica también es una gran aliada para corregir asimetrías en las comisuras y para rellenar arrugas.

Es importante tener en cuenta que el perfilado de labios con ácido hialurónico no es permanente, ya que el organismo absorberá gradualmente el producto. Por lo general, los efectos del tratamiento duran entre 8 y 12 meses. Para mantener los resultados, se recomienda realizar un primer retoque aproximadamente un año después de la primera aplicación.

Otros datos acerca del tratamiento El tratamiento del que se ha venido hablando se realiza en tan solo 15 minutos. Las personas que se someten al procedimiento no sentirán dolor, sino una leve molestia. Una vez culminado el procedimiento, es posible experimentar una inflamación pasajera que desaparece en unas 24 o 48 horas.

Tras hacerse un perfilado de labios con ácido hialurónico no debe haber exposición solar. Los individuos tampoco deben masajear los labios, gesticular demasiado ni utilizar maquillaje tras el tratamiento. Por lo demás, el paciente puede llevar una vida normal una vez sale de la clínica estética.

En vital saber que Alluring Clinic brinda una atención personalizada a cada paciente. Antes de proceder con el tratamiento, su equipo médico estético realiza un estudio detallado de los labios y sus proporciones, con el objetivo de lograr resultados satisfactorios. Los interesados en hacerse esta técnica deben comunicarse con la clínica.