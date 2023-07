La gestión de los pagos recurrentes de cualquier e-commerce con Croem

Los pagos recurrentes en el e-commerce son imprescindibles para tener una gestión financiera eficaz. Estos pagos están automatizados y son una alternativa muy cómoda y práctica no solo para los vendedores, sino también para los consumidores, quienes constantemente pagan suscripciones para disfrutar de productos y servicios de forma continua. A su vez, los empresarios mantienen flujos de ingresos estables y predecibles. En ese sentido, quienes se encuentren en la búsqueda de una pasarela de pagos deben saber que una de las alternativas es la plataforma Croem, la cual destaca por su trayectoria de más de 20 años.

Qué son exactamente los pagos recurrentes en el e-commerce y cuáles son sus beneficios Los pagos recurrentes en el e-commerce son una forma de transacción en línea que permite a los usuarios realizar pagos por productos o servicios. Esta metodología se ha vuelto muy popular debido a todos los beneficios que otorga a vendedores y compradores.

Para que se dé un pago recurrente debe establecerse un acuerdo entre el cliente y el comerciante para realizar pagos automatizados en intervalos regulares, como mensualmente, trimestralmente o anualmente. Esta modalidad de pago es común para suscripciones a servicios, como plataformas de streaming, programas de membresía, clases en línea, etc. Sin embargo, en la actualidad muchos sectores económicos la están utilizando y sacándole provecho.

Los beneficios de los llamados pagos recurrentes son numerosos. En primer lugar, ofrecen una fuente de ingresos predecible para los comerciantes, lo cual les permite planificar y administrar mejor el dinero. Además, ahorran tiempo y esfuerzo tanto a los clientes como a los vendedores, ya que no es necesario realizar transacciones cada vez que llega la hora de realizar un pago.

Para los compradores que disfrutan de servicios continuos, este tipo de pago resulta cómodo dado que no es necesario ingresar la misma información varias veces.

Pagos recurrentes de la mano de la plataforma Croem La plataforma Croem ofrece un servicio de pagos recurrentes automatizados, proporcionando la posibilidad de recibir pagos programados mediante tarjetas de crédito, débito y cuentas bancarias.

Este servicio está diseñado para satisfacer las necesidades de aquellos que requieren cobros automatizados recurrentes por servicios de valor fijo o consumos variables contratados por usuarios, sucursales, vendedores o proveedores. Esta solución se encarga de administrar los cobros automatizados de cuentas bancarias (ACH) y tarjetas de crédito o débito, permitiendo establecer frecuencias personalizables de cobros, como semanal, mensual o anual, entre otras opciones.

Un beneficio destacado de esta plataforma es que permite registrar los datos de las tarjetas de crédito o cuenta bancaria de un cliente en una única ocasión, manteniendo estos datos seguros mediante encriptación. Debido a su versatilidad, es una opción ideal para todas las industrias y sectores.