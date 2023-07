Expertos en la gestión de apartamentos turísticos en Barcelona, Turyhost

Barcelona es una de las ciudades más populares de España y toda Europa, razón por la cual miles de turistas la visitan cada año para conocer los magníficos lugares y escenarios naturales que la adornan. Según datos del portal Statista, el índice de turistas alojados en hoteles de la ciudad pasó de casi 3,3 millones en 2021 a 7 millones en 2022, aproximadamente. Por ello, ofrecer alojamientos turísticos en Barcelona es uno de los negocios más rentables que se puede iniciar en la región, con la ayuda de empresas como Turyhost, encargadas de la gestión de este tipo de alojamientos.

Expertos en la gestión de apartamentos turísticos en Barcelona Como gestora profesional de alojamientos turísticos, Turyhost presenta una magnífica oportunidad para quienes desean rentabilizar sus propiedades en Barcelona. Si bien esta ciudad tiene un alto índice de turismo, también es cierto que la competitividad en el sector es cada vez mayor y se necesitan elementos diferenciadores para posicionarse y triunfar. Este es el trabajo del equipo de expertos de Turyhost, quienes trabajan de la mano con los dueños de propiedades y viviendas de uso turístico en la ciudad para potenciar su alcance en el sector y conseguir clientes. Como parte de la estrategia utilizada, la compañía se hace cargo de las necesidades estéticas de las viviendas, llevando al máximo nivel la decoración y presentación de las mismas. De esta manera, transforman las propiedades para que luzcan más atractivas. De igual forma, la compañía dispone de un equipo de limpieza y lavandería que se encarga de dejar en perfecto orden y con la máxima higiene cada uno de los espacios de las propiedades, incluyendo un sistema especial de desinfección Covid Free.

Planes de gestión de alojamientos turísticos de Turyhost Esta empresa presenta todos los aspectos que se necesitan para empezar a sacar un beneficio económico de las propiedades con el turismo. Actualmente, ofrece los planes Plus y Premium, con los cuales los clientes cuentan con un asesoramiento especializado en diferentes áreas de interés para el alquiler turístico, tales como el área legal, fiscalidad, marketing, organización, etc. El equipo de Turyhost se especializa en el uso de herramientas de Revenue Management y realiza un análisis del mercado para establecer el precio ideal de alquiler que no solo sea rentable, sino competitivo. En este contexto, también se encargan de optimizar el perfil de la propiedad turística, añadiendo nuevos idiomas, utilizando técnicas de posicionamiento SEO y más, con el fin de obtener un mayor y más efectivo alcance. Además de lo mencionado, el plan Plus incluye fotografía profesional, atención personalizada y un sistema de gestión de reservas. Los servicios de Check-in/Check-out 24 h, limpieza y lavandería y la “experiencia personalizada” son los extras que ofrece el plan Premium.

Con estos dos servicios, Turyhost facilita la forma de rentabilizar una vivienda o apartamento en Barcelona.