Lujo sin precedentes: el ático más exclusivo de España sale al mercado en Marbella

LuxuryPropertyFinderMarbella, una destacada agencia inmobiliaria de lujo, presenta una oportunidad excepcional para los compradores más exigentes en busca de una vida de lujo. Puente Romano, uno de los complejos de apartamentos más exclusivos de España, desvela su joya de la corona: Un extraordinario ático doble que exhibe una opulencia sin igual, vistas panorámicas al mar y un precio que bate récords Situado en primera línea de playa en la famosa Milla de Oro de Marbella, este prestigioso ático, listado exclusivamente por LuxuryPropertyFinderMarbella, cuenta con una superficie total de 454 metros cuadrados, que comprende seis lujosos dormitorios y ocho baños exquisitamente equipados. Meticulosamente elaborado durante un período de cinco años, esta obra maestra ha sido objeto de una amplia renovación bajo la dirección experta de LuxuryPropertyFinderMarbella y su equipo de especialistas en propiedades de lujo, lo que resulta en una mezcla incomparable de elegancia y confort.

Con un precio asombroso de 22 millones de euros, esta propiedad excepcional se sitúa como el precio de venta más alto de España para un apartamento, un testimonio de su extraordinaria estatura. Lo que realmente distingue a este ático es la fusión única de dos áticos, hábilmente combinados para crear un amplio espacio de vida que trasciende las expectativas. Esta innovadora maravilla arquitectónica, la primera en Puente Romano, promete un nivel inigualable de lujo y exclusividad.

Envueltos en impresionantes vistas al mar, los residentes de esta gran propiedad pueden disfrutar de la belleza del Mediterráneo desde la comodidad de su propio paraíso privado. El ático también cuenta con una piscina privada, que ofrece un oasis de serenidad en medio de la extensión azul. Un gimnasio dedicado, meticulosamente diseñado para satisfacer los más altos estándares, y una elegante zona de bar proporcionan opciones de entretenimiento exclusivas, garantizando un estilo de vida de máxima sofisticación.

Disfrutar de un estilo de vida refinado gracias al impecable diseño interior del ático. Cada detalle ha sido meticulosamente seleccionado y personalizado para crear una residencia única e impresionante. Desde el ascensor privado que garantiza un acceso perfecto a cada nivel a la piscina privada magistralmente diseñado, esta propiedad excepcional muestra el compromiso de LuxuryPropertyFinderMarbella de ofrecer experiencias de vida de lujo sin precedentes.

Situado en Marbella, el destino más codiciado de España para los ricos e influyentes, este ático excepcional personifica la esencia de la vida de lujo. La reputación de Marbella como punto de encuentro de ricos y famosos no ha hecho más que crecer en los últimos años, con su prestigioso puerto deportivo, sus boutiques de lujo y su renombrada escena gastronómica. Enclavada en primera línea de playa, esta propiedad ofrece una puerta de entrada a la incomparable belleza y encanto de la costa mediterránea.

Este extraordinario ático doble, que figura en € 22 millones, ya está disponible para los compradores más exigentes que buscan un nivel inigualable de lujo y exclusividad. Para obtener más información o para programar una visita privada de esta notable propiedad, por favor ponerse en contacto con LuxuryPropertyFinderMarbella en Alicia@luxurypropertyfindermarbella.com

"No pierda la oportunidad de poseer un pedazo de la ilustre historia de Marbella y experimentar el epítome de la vida de lujo".

Vídeos

Penthouse One: Spain's Most Exclusive Penthouse in Puente Romano, Marbella | 22.000.000 EUR