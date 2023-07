Hornet Art Tattoo Supplies lanza Hornet Honey Soap Professional

La empresa especializada en productos de tatuajes ha lanzado esta nueva botella de cartón pensada especialmente para ser utilizada por tatuadores y que destaca por su embalaje 100% reciclado y reciclable Hornet Art Tattoo Supplies, una de las marcas líderes en productos del mundo del tatuaje, ha lanzado recientemente esta nueva botella de cartón llamada Hornet Honey Soap Professional. Es un novedoso producto de limpieza para tatuajes ideada bajo un enfoque de respeto por el medio ambiente, pues destaca por su envase 100% reciclado y reciclable y que, además, tiene un 77% menos de plástico que las botellas utilizadas habitualmente para este tipo de cometidos.

El lanzamiento de este nuevo producto por parte de Hornet Art Tatto Supplies demuestra que su compromiso por preservar el medioambiente sigue intacto y por ello continúan ideando este tipo de productos bajo premisas ecologistas. Por tanto, suma a su catálogo un nuevo producto que, como es norma en ellos, no ha sido testado con animales y que espera generar un impacto positivo en la industria del tatuaje, pues pretende seguir demostrando que es posible combinar calidad y responsabilidad ecológica en cada producto diseñado, como han hecho hasta ahora.

El cambio de diseño del empaque surge como respuesta al creciente uso del plástico en la industria del tatuaje. A través de esta iniciativa medioambiental, Hornet Art Tattoo Supplies pretende reducir notablemente el impacto en el planeta y provocar que más empresas se unan a esta tendencia. Los ahorros medioambientales que presenta este producto no se verán únicamente reflejados en la fabricación, si no que en el transporte también.

"Esperamos que este producto sea el principio del cambio y una referencia que seguir para otras marcas", ha afirmado Sergio Pareja, CEO de Hornet Art Tattoo Supplies, subrayando de este modo la esperanza de la empresa de que este ejemplo de responsabilidad medioambiental se expanda en toda la industria del tatuaje.

Del mismo modo, la empresa trae buenas noticias para los amantes de los tatuajes en Europa y Canadá, países en los que opera habitualmente Hornet Art Tattoo Supplies. Hornet Honey Soap Professional está disponible en todo el territorio desde el lunes 3 de julio de 2023. En España, el nuevo producto tendrá un precio de 20,45€ IVA incluido y en el resto de países variará en función del distribuidor que lo distribuya.

Es posible conocer más acerca del lanzamiento de este nuevo producto en su perfil de Instagram.

Acerca de Hornet Art Tattoo Supplies

Hornet es una marca joven, pero con gran experiencia en el mundo del tatuaje. Ha sido pensada para romper las reglas y los convencionalismos. Desde el inicio decidieron romper con los establecido, innovando y mejorando, tanto en los productos como en el formado de los mismos.

Desde el comienzo han intentado que todo su catálogo sea lo más responsable posible con el medio ambiento, tanto en la fabricación como en el envío.

Del mismo modo, su responsabilidad es probar los productos de la mejor manera posible y, por tanto, nunca en animales, por lo que sus productos no son testados en animales.

Vídeos

Hornet Honey Soap Presentation.