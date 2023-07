Seguros EQUOS; optimizando costes y coberturas para empresas de importación y exportación

Según informa Manuel José Costabal, fundador y CEO de Seguros EQUOS, en Chile hay más de 6.000 empresas entre importadoras y exportadoras que realizan más de 3,6 millones de operaciones de comercio internacional al año. Ahora bien, una buena parte de estas compañías no cuentan todavía con una cobertura de seguros adecuada.

En este sentido, el empresario indica que, según los datos analizados del Servicio Nacional de Aduanas, el 70 % de las empresas paga más del 250 % que su competencia por su seguro de carga en sus importaciones. El 23 % de las operaciones de importación no presenta sus pólizas frente a la Aduana de Chile, por diferentes motivos. Estos y otros temas impactan directamente en el coste operacional de las empresas importadoras y exportadoras del país.

En la siguiente entrevista, Manuel José Costabal cuenta cómo han sido los orígenes de EQUOS Seguros y explica cómo esta firma puede ayudar a optimizar los costes de las compañías que se dedican al comercio exterior.

Gracias a su experiencia profesional, en la que trabajó en grandes empresas en áreas de proyectos, estudios y en logística internacional, como también en inteligencia de datos de comercio exterior, le permitió conocer la problemática de la cadena de suministros. Esto le ha permitido analizar la industria de manera exhaustiva, determinando las principales falencias que tiene el área de seguros en todas las empresas importadoras y exportadoras.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al tratar de obtener coberturas adecuadas para sus operaciones de importación y exportación?

Los principales desafíos que enfrentan las empresas al buscar coberturas adecuadas para proteger sus operaciones de comercio exterior son la necesidad de analizar múltiples factores para seleccionar un seguro adecuado, la falta de tiempo y conocimientos especializados dentro de las empresas para llevar a cabo este análisis exhaustivo y la complejidad de los trámites y requisitos relacionados con los seguros de carga de transporte. Como consecuencia, muchas empresas optan por delegar la contratación de seguros y algunas operaciones a terceros, como Courier, Agentes de Carga o Agentes de Aduana, quienes aplican tarifas cuantiosamente más altas (en algunos casos superando un 900%) para asegurar las cargas.

¿Cuáles son los factores clave que las empresas deben considerar al analizar y seleccionar un seguro adecuado para sus necesidades?

Al analizar y seleccionar un seguro adecuado, las empresas deben considerar el proceso logístico, y dentro de este proceso factores como el tipo de mercancía a importar o exportar, el valor de la carga, las rutas y tipos de transporte, los riesgos asociados a cada etapa del proceso, la legislación aduanera y los requisitos del país de origen o destino, entre otros.

¿Cómo Seguros Equos busca ayudar a las empresas a evaluar y adquirir coberturas de seguro más adecuadas?

Seguros Equos es una corredora que busca proporcionar un servicio personalizado basado en análisis de información y tecnología fintech. Su objetivo es ayudar a las empresas a obtener una cobertura de seguro adecuada, evitando intermediarios y ofreciendo una mejor relación precio/cobertura. Además, entrega asesoría en la elección de seguros necesarios y un apoyo ágil en caso de siniestros. Su enfoque se diferencia de otras corredoras al adaptarse a las necesidades de cada cliente y buscar soluciones que beneficien a la empresa en su conjunto.

¿Cuál es el impacto financiero y operativo para las empresas que no cuentan con coberturas adecuadas y que incurren en mayores gastos por seguro de carga en comparación con sus competidores?

El impacto financiero para las empresas que no tienen coberturas adecuadas y pagan más por el seguro de carga que sus competidores es significativo. Esto se traduce en costes operativos más altos, mayores gastos en impuestos, seguros y una posición competitiva desfavorable. Además, la falta de coberturas adecuadas puede exponer a las empresas a riesgos y pérdidas económicas en caso de incidentes durante el transporte de la carga.

¿Qué medidas podrían tomar las empresas para mejorar su posición competitiva en términos de costes operativos y tributarios relacionados con la contratación de seguros y las declaraciones aduaneras?

Las empresas pueden implementar diversas medidas para mejorar su posición competitiva en relación con los costes operativos y tributarios de los seguros y las declaraciones aduaneras. Una recomendación clave es realizar una revisión integral y global de los seguros, buscando el punto óptimo que beneficie a la empresa en su conjunto, en lugar de evaluar cada seguro de forma aislada. Esto se debe a que los seguros brindan protección financiera en todas las áreas de la empresa y solo necesitan ser gestionados adecuadamente para ofrecer una cobertura correcta y un mejor valor, lo que lleva a un cumplimiento efectivo al presupuesto.

En el caso de los Seguros de Carga de importación, sugerimos que la empresa siempre los tome y no delegue esta función, presentándolos al momento de realizar la declaración de ingreso. Esto se debe a varios motivos: en primer lugar, permite verificar que la empresa cuenta con la cobertura adecuada y facilita la gestión de cualquier siniestro que pudiera ocurrir. Además, desde el punto de vista tributario, no declarar el seguro conlleva un ahorro en el IVA, pero a su vez aumenta la base imponible para los impuestos anuales, lo que resulta en un impacto significativo en la carga tributaria.

Otro seguro que debe ser cuidadosamente analizado en términos de su impacto financiero en la empresa, es el seguro de responsabilidad civil. Además de considerar el riesgo inherente a las operaciones, es necesario evaluar otros factores como el tamaño de la empresa, su exposición pública y otras variables que pueden aumentar la probabilidad de enfrentar demandas civiles.

En Seguros Equos están comprometidos en apoyar a sus clientes para encontrar la cobertura adecuada a sus necesidades, ofreciendo la mejor relación entre cobertura y coste. Su objetivo es que las empresas estén protegidas de manera integral y eficiente, reduciendo los riesgos operativos y maximizando su posición competitiva en el mercado.