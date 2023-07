Tetereta y el 'Viaje al Centro de tu Taza de Té'

En busca de una experiencia sensorial única, los amantes del té pueden aventurarse a viajar por diversos rincones del mundo para descubrir la magia presente en esta bebida.

En muchas partes del globo hay plantaciones con una historia y una tradición particular. Sin embargo, las personas fanáticas del té tienen opciones más prácticas a su alcance, gracias a empresas como Tetereta, una tienda online que pone a disposición productos de calidad premium para los aficionados más exigentes. En esta plataforma se pueden encontrar variedades provenientes de diferentes países, los cuales transportan a un universo de matices y sabores singulares.

Viajar y descubrir un mundo sensorial con Tetereta y sus tés de origen Las personas que desean viajar de forma sensorial para descubrir todo lo que puede ofrecer el té deben conocer la tienda de Tetereta, la cual dispone de una amplia selección de tés de origen procedentes de China, Japón, la India, Corea, Taiwán y Sri Lanka. En estos países, las plantas se cultivan en jardines bellos y exóticos, dando lugar a algunos de los tés más prestigiosos del mundo.

Los tés de estas procedencias son el resultado de la fusión entre una variedad específica de la planta del té, la Camellia sinensis, y las características propias de cada región. Cada jardín de té cuenta con un terruño único, lo que confiere a cada infusión una personalidad singular y auténtica.

La maestría de los pequeños productores Detrás de cada taza de té de origen se encuentra el conocimiento, el talento y la maestría de los pequeños productores, quienes elaboran estas infusiones de forma artesanal, con dedicación, para ofrecer una calidad excepcional y garantizar que los aficionados de la bebida tengan una experiencia inigualable en cada trago.

Un universo de variedades para explorar En Tetereta ofrecen una amplia variedad de tés que se adaptan a diferentes gustos y necesidades. Entre estas opciones destacan el exquisito té chino oolong, el cual se posiciona entre el té verde y el negro. Además de tener un rico sabor, posee propiedades antioxidantes. Asimismo, sobresale el pu-erh, un té fermentado que se caracteriza por su sabor profundo.

Por otra parte, quienes prefieran una bebida más suave, delicada y fresca pueden probar té blanco, el cual promete deleitar todos los sentidos. En cuanto a quienes buscan un toque de vitalidad, no deben dejar de adquirir el té verde de propiedades antioxidantes y estimulantes. Sin embargo, el té negro es perfecto para los que quieren una alternativa más intensa. Finalmente, no se puede pasar por alto el matcha, una variedad de té verde en polvo importada de Japón que se ha convertido en toda una tendencia, por sus beneficios para la salud y su sabor irrepetible.

En Tetereta, las personas pueden acceder a todos estos tipos de tés, clasificados por su lugar de procedencia. Además, la tienda online proporciona un servicio de asesoría en línea para ayudar a sus clientes a escoger el producto adecuado.

Guía 'Viaje al Centro de tu Taza de Té' Como Tea Lover curiosa, Laura Rodríguez, Tea Sommelier en Tetereta, explora el mundo del té en cada ciudad que visita. Los salones de té más prestigiosos, los maridajes más sorprendes y la cultura callejera del té son algunos de sus intereses. Con toda esta expertise ha creado 4 guías de 'Viaje al Centro de tu Taza de Té'. Londres, París, Marrakech e India son los destinos que propone para este verano. Desde su web, se puede descargar la guía para elegir destino.