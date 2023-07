Blissim presenta su edición Sunlovers con los imprescindibles de belleza franceses para disfrutar bajo el sol

Blissim cambia su cajita mensual por un precioso maxi bolso de inspiración francesa para los meses de julio y agosto con 10 de sus productos cosméticos más icónicas de las marcas francesas más vendidas. La edición estará disponible desde julio hasta agosto hasta fin de existencias en www.blissim.es desde 33,80 € con envío incluido (valorada en 132€) Blissim, la marca francesa líder de e-commerce de belleza, sorprende a sus suscriptoras con su edición beauty más veraniega convirtiendo su cajita en precioso bolso tote de inspiración francesa con todo lo necesario para cuidarse durante los meses de sol y playa.

¿Qué hay en su interior?

Dentro se puede encontrar una selección de sus cosméticos más icónicos, de las marcas francesas más vendidas:

Bioderma - Agua micelar hidratante "Crealine H2O"

La famosa agua micelar recomendada por dermatólogos y utilizada por los mejores maquilladores. Limpia el maquillaje, la contaminación en la cara y los ojos y calma la piel. Su fórmula hipoalergénica con pH fisiológico, sin parabenos, alcohol, perfume ni jabón respeta hasta las pieles más sensibles.

Morning street - Acondicionador para brillo con aceite de argán y marula

El producto esencial de las francesas para que el cabello brillo con salud y vitalidad todos los días. Este acondicionador nutre e ilumina el cabello, sea cual sea el tipo de cabello, gracias a su fórmula enriquecida con aceites de argán y marula.

Summer Stories - Sérum para después del sol

Este sérum aporta frescura e hidratación a la piel después de un largo día bajo el sol. Hidrata intensamente y calma con su textura ligera que deja la piel con una sensación de frescura. Tiene una fórmula vegana y fabricada en Francia, que contiene un 95% de ingredientes de origen natural entre los que se encuentran el aloe vera para reparar y regenerar y el ácido hialurónico para hidratar y alisar.

SOPHIA MABELLE - Paleta de sombras "Cléopatra"

Esta paleta de sombras de ojos contiene 4 tonos neutros y brillantes para un look natural o más trabajado. La textura de estas sombras es tan suave y fácil de aplicar con el dedo como con el pincel para un color que dura mucho tiempo.

MADARA - Protector solar facial antiedad con células madre vegetales SPF30

Este protector solar facial mineral y natural garantiza una protección de amplio espectro con un acabado invisible. Su fórmula innovadora SPF30, está enriquecida con exclusivas células madre Ruysch Nordic Dracocephalus, ácido hialurónico y aceite de semilla de frambuesa que aporta una potente dosis de antioxidantes, protege de la polución y actúa como agente antiedad.

SHAERI - Exfoliante "Pure"

El secreto mejor guardado de las francesas: este tratamiento exfoliante potencia la microcirculación del cuero cabelludo, elimina la caspa y frena la caída del cabello. Permite mantener el cuero cabelludo y cabello limpio, purificado, hidratado y brillante. Fabricado en Francia, es un producto vegano, dermatológicamente testado y 98% natural.

BIORGANIQUE - Aceite de Castor

Este aceite 100% orgánico y natural se puede usar en todo el cuerpo: pestañas, uñas y cabello para fortalecerlos y promover su crecimiento saludable.

HUYGENS - Crema facial Elixir de noche

Esta crema aporta a la piel del rostro los efectos de una buena noche de sueño. Apta para todo tipo de pieles, regenera la piel durante la noche, la nutre y la alisa de forma eficaz para que recupere su luminosidad nada más despertar. Su fórmula orgánica fabricada en Francia, certificada por Cosmebio y 99% natural, está enriquecida con colágeno vegetal, resveratrol, ácido hialurónico, manteca de coco, jojoba, karité y aceite de argán.

Morning Street - Shampoo nutritivo

Este champú permite simplificar la rutina capilar. Nutre, hidrata y repara el cabello y además tiene un aroma increíble. Además, su fórmula incluye provitamina B5 que fortalece la fibra y aceite nutritivo para hidratar el cabello.

Nuxe - Crema Refrescante para después del sol de Rostro y Cuerpo

Este tratamiento de la emblemática marca francesa para después de la exposición solar para rostro y cuerpo da un acabado satinado y prolonga el bronceado dos semanas con un aroma a naranja dulce, flor de tiaré y vainilla.

Acerca de Blissim en Francia

Creada en 2011 por Quentin Reygrobellet, CEO, y Martin Balas, COO, Blissim es el líder en suscripciones y el 5º minorista de belleza en Francia. Actualmente Blissim es un ecosistema dedicado a todo tipo de cosmética y cuidado personal (e-shop, suscripciones, corners, estudio de marcas, etc.) gracias a su comunidad y a su papel de prescriptora de belleza.

Blissim cuenta con más de 300 marcas en Francia, desde los gigantes del sector hasta las nuevas marcas emergentes con el sello "Green" y "Made in Francia".

Es precursor de un nuevo modelo de consumo de belleza, líder en servicios de suscripción de cajas de belleza en Francia con una oferta personalizada gracias a los datos y una e-shop de rápido crecimiento.

La empresa francesa, que cuenta con 70 empleados, tiene un total de 2 millones de visitas al mes en su tienda virtual, 1,2 millones de clientes y una sólida comunidad de más de 200.000 suscriptores mensuales en Francia y 421.000 suscriptores en su cuenta de Instagram. El perfil de cliente de Blissim es una mujer de 25 a 35 años (80% en las regiones francesas - 20% en Ile de France).