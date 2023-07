El escritor Ángel Ruiz Cediel regresa a la literatura con 'La manzana'

El versado autor presenta una trama llena de corrupción, sexo, traiciones y luchas por el poder y la moralidad El escritor Ángel Ruiz Cediel, autor de renombre conocido por obras como Germen de Dios, semilla del diablo, Carne o Lemniscata, entre otras muchas, regresa al panorama literario después de una larga pausa en su carrera.

Su más reciente publicación, La manzana, es la novela con la que el autor ha decidido embarcarse de nuevo en el mundo de la escritura. Una novela a la que ha dedicado un tiempo y un trato muy especial, pues abarca temas tan particulares como frecuentes desde un punto de vista visceral, filosófico y emocional.

"Hay muchas personas que piensan que escribir un libro es llenar páginas con mucho texto. Es posible que haya escritores que hagan eso y produzcan obras como se producen objetos en una fábrica. No es ese mi caso. Me considero autor, y la elaboración y desarrollo de una obra, especialmente si esta es compleja y profunda, con varios niveles de lectura y comprensión, lleva mucho tiempo: documentación, fragmentación, construcción, deconstrucción, ensamblado y revisiones. Ocaso me consumió más de seis años de trabajo. La manzana, otros tantos".

La obra narra la historia de Elías Salvatierra, un ciudadano idealista con una marcada conciencia social que un día, harto de la corrupción por parte del Gobierno decide fundar Futuro, un partido político cuyo propósito es gobernar por y para a gente con honestidad e integridad. Cuando gana las elecciones por mayoría absoluta, Elías entra a formar parte del Gran Juego. Un juego peligroso, perturbador y criminal en el que no solo tendrá que luchar para mantenerse fiel a sus ideas, sino también contra una misteriosa y poderosa Orden que parece ser la que tira los dados. Y cuando los secretos de las personas a las que más quiere y los de su propio pasado entran a formar parte del tablero, Elías tendrá que conectar con su naturaleza angelical, Abbadona, y afrontar la misión que desde milenios libran ambas partes.

Temas como el pecado, el sexo, la corrupción, la ambición por el poder o la lucha entre ángeles y demonios en el panorama actual son algunos de los elementos que componen esta historia, cuyo título es un aliciente que sirve a los lectores para sacar sus propias conclusiones y moralejas.

"La simplicidad del título, así en seco y sin calificativos, me pareció el único posible porque es dejar abierta la propia interpretación, como la trama deja abierta la conclusión al lector para que rellene los espacios con sus propias creencias. Naturalmente, es una novela con distintos niveles de lectura y comprensión, para que tengan cabida en ella todo tipo de lectores".

La maestría de Ángel Ruiz Cediel se plasma en su estilo tan característico, en la capacidad para amoldarse a cualquier tipo de género y en la excelente construcción y composición de la trama y de los personajes, a los que dota de un gran realismo.

Este thriller con tintes sobrenaturales y múltiples interpretaciones arrastrará a los lectores hasta los confines de la moral, los límites del bien y del mal, las ambiciones y los deseos del ser humano y la perdición a la que pueden llevarlos. En definitiva, un recorrido para indagar en los placeres terrenales y el precio que estos conllevan.

"[…] El que un individuo no sea corrupto puede significar que aún no han puesto a su alcance el precio que lo empuje lo bastante, no que sea puro en esencia. Prácticamente todo y todos tienen un precio: sexo, dinero, vanidad, prepotencia… La cuestión es quién haría lo correcto, aunque le ofrecieran, como a Cristo cuando oraba en el desierto, todos los reinos de la tierra, que es decir todos los placeres".

Ángel Ruiz Cediel ha escogido una propuesta tan original como perturbadora con la que sin duda conseguirá asentarse rápidamente en el mercado literario y cautivará a todas las personas que se asomen a sus páginas.

La manzana está disponible en librerías y en la página web del autor.

Vídeos

«La manzana», de Ángel Ruiz Cediel