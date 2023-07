Persianista Cerca de Ti explica lo que hay que tener en cuenta al elegir las persianas para el hogar

La elección de una persiana puede ser un desafío, ya que el mercado ofrece una amplia variedad de opciones con atributos, características y ventajas notables A continuación, Persianistas Cerca de Ti, empresa dedicada a la reparación de persianas explica con detalles lo más importantes que se debe conocer sobre las persianas.

Existen muchas alternativas de protección solar disponibles en el mercado, como cortinas, estores y toldos. Sin embargo, ninguna de estas opciones ofrece tantos beneficios y ventajas como las persianas.

Las persianas, también conocidas como celosías, reciben su nombre de la antigua nación de Persia, donde se comenzaron a utilizar los primeros prototipos para bloquear la entrada completa de luz a través de las ventanas en el siglo XVIII.

Los primeros modelos de persianas eran cortinas de tela que cubrían las ventanas. Con el tiempo, se desarrollaron las persianas que se conocen hoy en día, y a medida que ha pasado el tiempo, se han perfeccionado y mejorado hasta llegar a los modelos actuales, que son motorizados e inteligentes.

¿Cuáles son los beneficios de las persianas?

El primer objetivo de las persianas era reducir o bloquear la entrada de luz a través de las ventanas. Sin embargo, a medida que han evolucionado, han ofrecido otros beneficios:

Bloquear los rayos solares: Las lamas de las persianas están hechas de materiales resistentes que bloquean los rayos del sol.

Las lamas de las persianas están hechas de materiales resistentes que bloquean los rayos del sol. Reducir la necesidad del uso de calefacción o aire acondicionado : Las persianas proporcionan aislamiento térmico, lo que ayuda a mantener la temperatura interna del hogar y reduce el consumo energético.

: Las persianas proporcionan aislamiento térmico, lo que ayuda a mantener la temperatura interna del hogar y reduce el consumo energético. Aislamiento acústico: Las persianas bloquean los ruidos del exterior, creando un ambiente tranquilo dentro del hogar.

Las persianas bloquean los ruidos del exterior, creando un ambiente tranquilo dentro del hogar. Protección de la carpintería: Las persianas tienen una permeabilidad al agua y al viento importante, lo que ayuda a proteger la carpintería exterior de la vivienda.

Las persianas tienen una permeabilidad al agua y al viento importante, lo que ayuda a proteger la carpintería exterior de la vivienda. Protección contra robos: Las persianas funcionan como una barrera adicional de protección, dificultando el acceso de los ladrones a la vivienda.

Las persianas funcionan como una barrera adicional de protección, dificultando el acceso de los ladrones a la vivienda. Mantenimiento de la privacidad: Con las persianas, se puede aislar visualmente el hogar y evitar miradas indeseadas desde el exterior. ¿Cuál es el mejor tipo de persianas?

Existe un debate entre los profesionales sobre cuál es el mejor modelo de persianas actualmente, por lo que resulta difícil dar una respuesta definitiva y precisa.

El mejor modelo dependerá de las necesidades específicas de cada hogar, ya sea priorizando el aislamiento acústico, el aislamiento térmico u otros aspectos.

Para comprender los diferentes tipos de persianas disponibles en el mercado, se pueden clasificar en función de las 4 partes principales de la persiana: las guías, el cajón, el modo de accionamiento y las lamas.

Tipos de persianas según los cajones:

Cajón compacto: Este modelo de persianas es el más popular debido a su sistema de cajón compacto que se ubica sobre la ventana. Ofrece un excelente aislamiento acústico y térmico y puede ser adaptado para funcionar de manera eléctrica y automática.

Este modelo de persianas es el más popular debido a su sistema de cajón compacto que se ubica sobre la ventana. Ofrece un excelente aislamiento acústico y térmico y puede ser adaptado para funcionar de manera eléctrica y automática. Cajón Mini : Esta opción es ideal cuando la ventana no cuenta con una persiana y no se desean realizar obras para su instalación. El cajón se coloca en el exterior y reduce la transferencia de energía térmica, proporcionando un aislamiento de alta calidad.

: Esta opción es ideal cuando la ventana no cuenta con una persiana y no se desean realizar obras para su instalación. El cajón se coloca en el exterior y reduce la transferencia de energía térmica, proporcionando un aislamiento de alta calidad. Cajón tradicional: Este modelo es menos recomendado en la actualidad debido a sus limitaciones en cuanto al aislamiento. En este caso, no hay un cajón específico, sino que se realizan obras para abrir un agujero en la pared donde se alojará la persiana y sus componentes. Tipos de persianas según las guías:

Guías de PVC: Estas guías permiten agregar complementos a la persiana, como mosquiteras u otros productos . Están disponibles en una amplia variedad de prolongadores, vierteaguas, tapajuntas, etc.

Estas guías permiten agregar complementos a la persiana, como . Están disponibles en una amplia variedad de prolongadores, vierteaguas, tapajuntas, etc. Guías de Aluminio: Estas guías son más resistentes y ofrecen una amplia gama de colores y terminales para personalizar las persianas. Tipos de persianas según las lamas:

Persianas enrollables : Las persianas enrollables son el modelo más eficaz para bloquear completamente la luz y las líneas de visión y proteger la casa del mundo exterior. Disponibles en aluminio, PVC y madera.

: Las persianas enrollables son el modelo más eficaz para bloquear completamente la luz y las líneas de visión y proteger la casa del mundo exterior. Disponibles en aluminio, PVC y madera. Persianas orientables: Estos modelos tienen características similares a las enrollables, pero ofrecen la posibilidad de ajustar la orientación de las lamas para proteger las ventanas de los fenómenos climáticos.

Estos modelos tienen características similares a las enrollables, pero ofrecen la posibilidad de ajustar la orientación de las lamas para proteger las ventanas de los fenómenos climáticos. Persianas alicantinas: Una de las persianas más sencillas y económicas. Se caracteriza por sus lamas de madera dispuestas horizontalmente.

Una de las persianas más sencillas y económicas. Se caracteriza por sus lamas de madera dispuestas horizontalmente. Persianas graduables: Este modelo está diseñado para el ahorro energético, ya que permite al usuario regular la cantidad de luz que ingresa al hogar, aprovechando al máximo la luz natural para la iluminación. Tipos de persianas según el modo de accionamiento:

Motorizadas: En este caso, el movimiento de la persiana es automatizado gracias a un motor incorporado al mecanismo.

En este caso, el movimiento de la persiana es automatizado gracias a un motor incorporado al mecanismo. Cardan: Este modelo más clásico cuenta con una manivela que permite subir o bajar la persiana manualmente.

Este modelo más clásico cuenta con una manivela que permite subir o bajar la persiana manualmente. Sistema de cinta: Es el modelo más tradicional en el que la apertura y cierre de la persiana se realiza de forma manual mediante una cinta. Mantenimiento de las persianas

Al igual que cualquier otro componente del hogar, las persianas requieren una limpieza y mantenimiento periódicos para preservar su funcionamiento y estética.

Cada modelo tiene sus propios métodos de limpieza, por lo que es recomendable seguir las instrucciones del fabricante para cuidar adecuadamente las persianas.

Hay que tener en cuenta que las persianas son elementos funcionales y versátiles que ofrecen una amplia gama de beneficios para el hogar.

Desde su origen hasta los modelos más modernos, las persianas han evolucionado para ofrecer mayor comodidad, protección y eficiencia energética.

Con una amplia variedad de tipos de persianas disponibles, siempre es recomendable buscar el asesoramiento de expertos antes de elegir las persianas.

Con sus amplios beneficios en términos de protección solar, aislamiento acústico, seguridad y privacidad, las persianas son una inversión valiosa para cualquier hogar. Al comprender los diferentes tipos disponibles y mantenerlas adecuadamente, se puede disfrutar plenamente de sus ventajas y mejorar la calidad de vida.