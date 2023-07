Así es el nuevo modelo de tienda Schmidt

Con el fin de ofrecer una experiencia excepcional y completamente personalizada a cada cliente, la marca de muebles a medida Schmidt ha creado un nuevo concepto de tienda que se está implantando en todas las nuevas aperturas La marca de mobiliario a medida Schmidt, siempre se esfuerza por satisfacer las necesidades expresadas por sus clientes al desarrollar nuevos productos. En ese sentido, Schmidt comenzó el año presentando propuestas surgidas del análisis de las solicitudes de sus clientes y su aplicación en estudios de tendencias e innovación. Como resultado, y con el propósito de proporcionar una experiencia única, personalizada y realmente inolvidable a cada cliente, Schmidt ha introducido un innovador enfoque en sus tiendas.

Tal y como afirma Stéphanie Pecheur, Responsable de Marketing España para Schmidt, "con el nuevo modelo de tienda Schmidt, se pretenden mostrar las piezas como obras de arte, tan bellas como útiles. Verlas expuestas de formas nuevas e ingeniosas puede ayudar a apreciar más su calidad y diseño".

Qué esperar del nuevo diseño de tienda de Schmidt

En primer lugar, el nuevo diseño de tienda de Schmidt trata de crear una experiencia de compra envolvente y atractiva. Al combinar a la perfección forma y función, este diseño convierte el acto de comprar muebles en un acontecimiento emocionante.

Para ello, las nuevas tiendas Schmidt presentan una serie de elementos de diseño vanguardistas, entre los que se incluyen un nuevo Estudio de creación, un nuevo Loft y un salón de presentación. La iluminación también ha cambiado con el objetivo de crear un ambiente más acogedor para el cliente.

Nuevo Estudio de creación

El nuevo Estudio de creación se integra en el marco de la nueva experiencia en tienda para ofrecer al usuario una experiencia de asesoramiento personalizado continuo con expertos del Home Design.

En este estudio también se encuentra la Materioteca, que presenta de forma innovadora y diferente los acabados de frentes de encimeras, tiradores, etc. También el Laboratorio donde se puede descubrir todas las ventajas de los muebles Schmidt a nivel de calidad, capacidad y ergonomía. Y por último, un nuevo Expositor móvil donde el cliente podrá probar todas las combinaciones de frentes, encimeras y tiradores, para tener un resultado 100% adaptado a sus gustos.

"Los clientes obtienen muchos beneficios: un espacio más cálido, una experiencia más completa, la posibilidad de implicarse más en el proyecto y planificar mejor el resultado que desean obtener. Además, tienen disponible en un solo espacio todas las posibilidades de personalización que ofrece Schmidt y pueden descubrir el saber-hacer de los diseñadores", aclara Stéphanie.

Nuevo Loft

Este nuevo espacio se trata de un lugar muy acogedor en la entrada de la tienda. Se compone de una cocina abierta donde se puede acoger a los clientes con un café o un refresco, un vestidor para que estos puedan dejar sus pertenencias, una zona de comedor, otra de salón y en algunas tiendas tienen ¡hasta un dormitorio y un baño! Así, desde la entrada de la tienda, los clientes descubren que Schmidt puede acondicionar cualquier parte de su casa.

Las nuevas tiendas Schmidt tienen un modelo de cocina abierta como centro neurálgico del espacio. "Con esto tratamos de convertir la cocina en un nuevo espacio de vida en el que estar, no solo para cocinar, sino para vivir muchas otras experiencias", explica Stephanie.

El salón de presentación

Se trata de una auténtica sala de estar, con sillones, mesa de centro, alfombras, decoración y una gran pantalla. En este espacio los clientes pueden descubrir su proyecto en un entorno muy acogedor, como si estuvieran en el salón de su casa.

Integración de la tecnología

En el mundo actual, la tecnología está en todas partes, y las nuevas tiendas Schmidt no son una excepción.

Desde pantallas interactivas que muestran información adicional sobre los productos, hasta experiencias de realidad aumentada en tiendas seleccionadas que permiten ver cómo quedaría un mueble en tu casa.

Schmidt ha incorporado lo último en tecnología a sus tiendas para mejorar la experiencia de compra.