Colores en tendencia: 8 tonos que estarán en todas partes, por Decoración y Pintura JS

Existen diversas maneras de incorporar los colores de moda, ya sea mediante pintura, papel tapiz, murales y otros métodos. En este artículo, se exponen las últimas tendencias cromáticas que pronto influirán en los hogares ¿Qué color de tendencia elegir para la decoración del hogar?

Al elegir un color para la decoración del hogar, es importante considerar las preferencias personales y el estilo deseado. Los tonos llamativos y llenos de vida están en alza, aportando una dosis de audacia y optimismo al interior del hogar.

Si bien los tonos neutros y naturales siguen siendo una opción segura para realzar la decoración, la tendencia decorativa maximalista vuelve con fuerza, presentando una paleta de tonos atrevidos como el naranja, el rojo, el azul y el verde. Estos colores vibrantes pueden dinamizar el ambiente sin caer en lo sencillo, ofreciendo un toque de frescura y energía a los espacios del hogar.

A continuación, Decoración y Pintura JS, pintores Madrid, muestran los 8 tonos de colores que están en auge:

1- Tonos violetas

Los tonos violetas son vibrantes y sofisticados, y pueden añadir un toque de elegancia y misterio a cualquier espacio. Ya sea utilizado como pared de acento en detalles decorativos o como color principal en paredes o muebles, el violeta ofrece una sensación de lujo y creatividad. Esto se debe a su versatilidad que permite combinarlo perfectamente con tonos neutros para crear un contraste equilibrado o con colores más audaces para lograr una declaración audaz.

2- Beige

Aunque el blanco seguirá siendo intemporal, el beige arena lo irá sustituyendo poco a poco. Sin embargo, el neutro más destacado para el próximo año es el gris topo.

El beige rosado también volverá con fuerza y se convertirá en una base excelente para dar cabida a otros colores de moda. Además de crear una atmósfera acogedora en la que da gusto vivir, los tonos nude combinan fácilmente con colores atrevidos y formas extravagantes.

3- Tonos verdes en el punto de mira

Desde hace algunas temporadas, el verde se ha hecho viral en el diseño de interiores. Símbolo de naturaleza y de vida, se presenta en múltiples tonalidades. Junto con los tonos neutros, el verde seguirá cautivando.

Para un salón acogedor, opta por el verde grisáceo. En el dormitorio y el baño, apuesta por el confort con el verde agua. El verde abeto también será uno de los colores de moda el año que viene para un ambiente haussmaniano o bohemio.

4- Azul eléctrico

El azul vuelve con fuerza y es capaz de sorprender gracias a su potencial para reinventarse. Grisáceo y menos saturado, puede utilizarse de múltiples maneras para satisfacer todos los caprichos decorativos. ¿Cómo hacerlo? En pequeños toques o como total look, queda perfecto en el salón, la cocina o en el techo.

5- Terracota

El color terracota es una elección perfecta para aquellos que buscan agregar una sensación de calidez y tierra a sus espacios. Este tono terroso, inspirado en la arcilla y los tonos rojizos de la naturaleza, aporta una sensación de calma y comodidad a cualquier ambiente.

Con su naturaleza cálida y acogedora, el terracota crea una atmósfera envolvente y reconfortante. Ya sea utilizado en paredes, muebles o elementos decorativos, este color proporciona una conexión visual con la tierra y la naturaleza, trayendo consigo una sensación de equilibrio y armonía.

El terracota se puede combinar maravillosamente con otros tonos neutros y tierras, como los marrones o los beige cremosos, creando una paleta de colores terrosos y naturales. Además, puede complementarse con paredes de acentos de verde, azul o amarillo para agregar un toque de vitalidad y frescura.

6- Rojo anaranjado

El rojo anaranjado, con su apariencia quemada y tonos que se acercan al naranja, sigue siendo una elección encantadora para crear un ambiente vintage y sofisticado. Este color tiene la capacidad de evocar una sensación de calidez y nostalgia, añadiendo un toque especial a cualquier espacio.

Cuando se combina con tonos beige y materiales naturales, el rojo anaranjado se convierte en un complemento perfecto. La combinación de estos tonos neutros con el rojo anaranjado crea una paleta armoniosa y suave, que aporta un ambiente acogedor y natural.

7- Amarillo mineral

Después de varios intentos, el amarillo por fin tendrá su lugar en los hogares. Con su amplia gama de tonalidades, desde el pastel al mostaza, pasando por el amarillo mineral, este color promete alegrar cualquier interior un poco monótono ya que se adapta a todos los materiales. También es perfecto para interiores de estilo mediterráneo.

8- Tendencia de contrastes suaves, líneas geométricas y bloque de colores

Compensar la penumbra invernal en la cocina con tonos suaves y naturales es la tendencia cromática que pronto dejará huella.

En 2024, se optará por colores pasteles con acabado mate que se pueden mezclar y combinar para crear contrastes. ¿Otra gran tendencia del interiorismo? Las líneas geométricas en colores alegres. La combinación de madera y terracota proporcionará al salón un aire antiguo, inspirado en el art déco.

Sin embargo, los colores vivos no se quedarán atrás. La tendencia del color block o bloque de colores ya no será sólo cosa de fashionistas. Ahora tendrá un lugar preferente en el salón, donde lucirá un tono vibrante y vanguardista en una representación monolítica.

En definitiva, la elección del color para la decoración del hogar puede marcar una gran diferencia en el ambiente y la personalidad de cada espacio.

Si bien los tonos neutros y naturales siguen siendo una apuesta segura, los colores llamativos y llenos de vida están ganando popularidad, aportan audacia y optimismo a cualquier interior.

La tendencia decorativa maximalista resurge con una paleta de tonos atrevidos como el naranja, el rojo, el azul, el verde y el imprescindible violeta. Además, el verde, como símbolo de naturaleza, se ha consolidado en los interiores, presentando tonalidades versátiles que pueden adaptarse a diferentes espacios.

En última instancia, la elección del color de tendencia para la decoración del hogar es una oportunidad emocionante para expresar estilo, personalidad, crear un ambiente acogedor y atractivo para el hogar.