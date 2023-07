El galardonado Atelier Cocktail bar del Hotel Bohemia Suites & Spa consigue el ‘Solete’ de la Guía Repsol

La prestigiosa Guía Repsol presenta sus nuevos ‘Soletes’ para recorrer este verano y hacer "que todos los días sean vacaciones". Dentro de este listado se incorpora Atelier Cocktail bar, ubicado en el rooftop del hotel boutique 5 estrellas Bohemia Suites & Spa, en Maspalomas, Gran Canaria "Tómate un buen cóctel contemplando la ciudad y el mar por la noche en la azotea del hotel 'Bohemia'. Pero, si quieres asegurarte un buen sitio en las noches de verano, te recomendamos reservar", escriben sobre Atelier Cocktail bar.

"Sí, las vistas son maravillosas, y con un rico cocktail en la mano, mejor. No hay nada más refrescante que hacerlo frente al mar con unas impresionantes vistas panorámicas al Océano Atlántico y las Dunas de Maspalomas mientras escuchas la mejor música en directo".

Atelier Cocktail bar se ha establecido a lo largo de los años como una coctelería de referencia a nivel nacional e internacional, entrando en listados tan prestigiosos como el ‘Top 10 Best Hotel bars de Europa’ de Tales of the Cocktail o Top Cocktail bars. Es ese lugar donde recibir una atención especial y donde el factor humano es un pilar fundamental. Cada cocktail es un concepto en sí mismo y tiene unas historia que contar, una filosofía de trabajo y de vida, que favorece a los productores locales, exaltando la mejor materia prima a través de cada una de sus creaciones.

"Ya sabes, si quieres disfrutar del verano al máximo, en uno de esos lugares que despiertan una sonrisa y a los que desearías volver una y otra vez, no dudes en reservar mesa, una vez allí, podrás acceder a Atelier Cocktail bar desde el ascensor panorámico exterior del hotel Bohemia Suites & Spa".

ATELIER COCKTAIL BAR " HOTEL BOHEMIA SUITES & SPA

Dirección: Avda. Estados Unidos, 28. Playa del Inglés, Gran Canaria

Horario: De miércoles a domingo y festivos* - 18:00 a 01:00h " *Consultar los horarios online.

Web: www.bohemia-grancanaria.com