Enfermería, Medicina, Educación y Pedagogía son las carreras más solicitadas para trabajar

El portal de trabajo Infoempleo y LHH Recruitment Solutions, la consultora de selección del talento cualificado, executive y directivo del Grupo Adecco, ofrecen un análisis de las titulaciones con mayores salidas profesionales que se engloba dentro del Informe Infoempleo Adecco 2022: Oferta y demanda de empleo en España Esta semana da comienzo para muchos alumnos españoles su segunda oportunidad ante las pruebas de acceso a la universidad y en los próximos días conocerán sus calificaciones a la conocida prueba EBAU. Unos exámenes que les darán la oportunidad de decidir qué titulación estudiar en los próximos años y que será clave en su futuro laboral.

Esta es una decisión que no siempre es sencilla pues muchos son los factores que pueden influir en ella: vocación, salidas profesionales, perspectivas de futuro, etc. ¿Son los grados con la nota de corte más alta los que tienen más empleabilidad?, ¿han cambiado mucho las titulaciones más demandadas en los últimos años?, ¿sigue coleando el efecto de la pandemia en los profesionales con titulación universitaria que se solicitan?

Conocer la empleabilidad que pueda tener una u otra titulación es una buena ayuda a la hora de tomar esta decisión. Es por ello que el portal de trabajo Infoempleo y LHH Recruitment Solutions, la consultora de selección del talento cualificado, executive y directivo del Grupo Adecco, ofrecen un análisis de las titulaciones con mayores salidas profesionales, que se engloba dentro del Informe Infoempleo Adecco 2022: Oferta y demanda de empleo en España.

La formación universitaria vuelve a ser líder en la oferta

En este último año, los estudios universitarios han seguido recuperando parte del terreno perdido desde 2020, aumentando su presencia en las ofertas en 0,89 puntos, hasta alcanzar el 37,30% del empleo publicado. Esto los convierte de nuevo, tras dos años de hegemonía de la Formación Profesional, en el nivel formativo más requerido por las empresas.

Aunque a mediados del año pasado se levantaron las últimas restricciones contra la Covid-19, la pandemia ha seguido condicionando la demanda de titulaciones por parte de las empresas durante 2022.

Las carreras de Ciencias de la Salud (40,28%) continúan por segundo año consecutivo encabezando la demanda. Pero una vez pasada la crisis sanitaria, su presencia en los requisitos formativos de las ofertas de empleo se ha frenado, y decrece en 6,68 puntos porcentuales respecto a 2021, la mayor caída por rama de conocimiento.

Las carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas (37,06%) mantienen el segundo lugar, y aumentan más de ocho puntos su presencia en los requerimientos de las ofertas respecto a 2021. Mientras que las titulaciones del área de Ingeniería y Arquitectura, presentes en un 20,62% de las ofertas se mantienen en valores similares.

Por primera vez desde que se realiza este estudio, la demanda de titulados en la rama de Arte y Humanidades (1,07%) supera a la de titulados en carreras de la rama de Ciencias (0,98%), que han reducido su peso en 1,28 puntos y se sitúan en el último lugar.

Las titulaciones más demandadas

Al analizar carreras concretas, la evolución de la crisis sanitaria ha seguido condicionando casi por completo la demanda de titulaciones por parte de las empresas durante el pasado año.

Así, por primera vez desde que se realiza este análisis, Enfermería encabeza la lista de titulaciones más demandadas en España durante 2022, recibiendo el 10,78% del total de ofertas para universitarios tras avanzar una posición en el ranking, pero ha reducido 1,64 puntos porcentuales su presencia en las ofertas.

Mientas que Medicina y Biomedicina, que el año pasado encabezaban la demanda en España,

ahora ocupan el segundo lugar con un 10,52% de la oferta y ha perdido 2,8 puntos en el último ejercicio. Ambas caídas son un indicativo de cómo se ha ido normalizando la situación asistencial en los centros de salud a nivel de empleo una vez pasado lo peor de la pandemia.

Al tercer lugar ascienden los grados de Educación y Pedagogía (9,80% de las ofertas). Durante el último año han experimentado el mayor crecimiento dentro del ranking, de 7,85 puntos porcentuales desbancando a Administración y dirección de empresas, que sigue descendiendo por el top 5 de titulaciones más demandadas, aunque se mantiene estable en su aportación a la oferta, con un 5,26%.

Entre las cinco titulaciones con más salidas laborales se encuentra también el doble grado en Administración de empresas y Derecho, con un 4,92% (cede una posición y casi 3 décimas).

Por detrás de ellas aparecen las titulaciones de Ingeniería Informática, con un 3,76% de las ofertas (mantiene su plaza y gana 0,36 puntos), Psicología y Psicopedagogía (que experimenta el segundo incremento más importante, de 0,74 p.p., avanza dos posiciones y ya representa el 2,70% de las ofertas), Ingeniería Industrial (2,50%, que pierde tres posiciones y un punto porcentual, la tercera caída más profunda), Fisioterapia (2,31%, -0,11 p.p.) y cierra el top 10 Ingeniería de Telecomunicaciones (1,63%, +0,43 p.p.).

Distribución regional de la oferta de empleo para universitarios

Al analizar la relevancia de las titulaciones universitarias por comunidades autónomas, se observan importantes diferencias. La mayor parte de las ofertas de empleo que exigen este tipo de formación se dan, un año más, en la Comunidad de Madrid (19,85%), que además es la que más ha incrementado su aportación al total nacional en el último año, con 2,15 puntos porcentuales (el año pasado justo experimentó la mayor caída).

Tras ella sigue por segundo año consecutivo Andalucía, que, aunque pierde medio punto porcentual, sigue concentrando el 13,81% de las ofertas para universitarios/as. Tercera sigue Cataluña, que fue desplazada por la autonomía andaluza hace dos años. La región aglutina el 12,84% de las ofertas y recupera 4 décimas en el último año.

Castilla y León se afianza también en la cuarta posición que conquistó en la pasada edición, concentrando el 10,02% de las ofertas del país (-0,28 p.p.).

Estas son las cuatro comunidades donde se registra un mayor porcentaje de ofertas de empleo que buscan titulados universitarios. Juntas reúnen el 56,53% del total.

El País Vasco y la Comunidad Valenciana mantienen posiciones, aunque siguen cediendo espacio en el reparto de ofertas para universitarios. Representan el 9,49% y el 6,32%, con pérdidas de 0,23 y 0,41 puntos, respectivamente.

En séptimo lugar sigue Castilla-La Mancha (5,17%; +0,08 p.p.,), seguida igual que el año pasado de Galicia (4,38%; -0,41 p.p.), y Aragón (3,91%; -0,26 p.p.).

Con el 2,61% de las ofertas para titulados universitarios está Canarias (-0,25 p.p.), seguida en una ocasión más de Extremadura (2,20%, +0,17 p.p.).

Por el lado contrario, son las autonomías de Baleares (1,05%; +0,02 p.p.), La Rioja (1,10%; -0,11 p.p.) y Asturias (1,25%; -0,01 p.p.) las que concentran una menor proporción de ofertas de empleo que requieren titulación universitaria.

Les siguen hacia arriba Cantabria (1,37%; -0,08 p.p.), Navarra (1,39%; -0,17 p.p.) y la Región de Murcia (1,72%; -0,09 puntos porcentuales). En la parte baja de la tabla no hay cambios de posiciones tampoco.

Sanidad, el sector que más universitarios demanda

Las condiciones excepcionales en las que se han desarrollado estos tres últimos años han convertido al sector sanitario en el mayor demandante de candidatos con formación superior (31,68%) en España. Aunque en el último año ha descendido casi en cuatro puntos (la mayor caída), dando muestra de un posible cambio de tendencia una vez pasada la pandemia.

Algo similar ha sucedido también con el sector de Enseñanza / Formación. Si bien en este caso no solo se mantiene en segunda posición (17,68%), sino que ha aumentado su participación en la oferta para titulados universitarios en seis puntos y medio durante 2022, la subida más fuerte. Sanidad y Enseñanza concentran el 49,36% de la oferta que requiere candidatos con este nivel de formación.

En tercera posición se sitúa el sector Servicios (9,76%), con 2,37 puntos más que en 2021 y el segundo mayor incremento. Informática (4,95%) sube al cuarto puesto tras crecer 1,16 puntos. Construcción (4,38%) e Ingeniería (3,63%) son los sectores que se sitúan en quinta y sexta posición, respectivamente.

Algunos sectores que han perdido peso en la oferta de empleo para titulados universitarios son también: Consultoría General (-1 p.p.), Industrial (-0,75 p.p.) y Seguros (-0,54 p.p.).