Los nuevos AGV de Abisysa cumplen la normativa alemana VDA 5050 y aportan innovación y eficiencia

En la actualidad, los vehículos de guiado automático encarnan una verdadera solución a los inconvenientes planteados en la logística interna de las fábricas, debido a que permiten automatizar el transporte de mercancías entre diferentes puntos de un almacén sin requerir de un operario.

Este tipo de soluciones están cada vez más presentes en los entornos industriales con la intención de reducir los tiempos en los movimientos de cargas y garantizar zonas de almacenaje ágiles y seguras.

Dentro de este contexto, la empresa de ingeniería Abisysa ha desarrollado una amplia gama de AGV con tecnología propia de vanguardia y adaptable a las necesidades del cliente.

Automatizar las actividades de un almacén con vehículos AGV Abisysa es una compañía con sede en Toledo, ubicada a pocos kilómetros de Madrid, que revolucionó el mundo del transporte y el almacenamiento a partir de la línea de AGV (Automated Guided Vehicle) basada en navegación Slam que lanzó al mercado.

Estos AGV – que cumplen con la normativa alemana VDA 5050 – se encargan de transportar la mercancía dentro y fuera del almacén, de forma automática y efectiva, sin necesidad de la intervención humana para el control de las carretillas elevadoras tradicionales, tanto en la carga y descarga de camiones como en el almacenaje en estanterías industriales.

Los robots móviles cuentan con un sistema de navegación basado en tecnología láser que no requiere ningún tipo de modificación en las instalaciones y un software 4.0 que mediante una aplicación se integra a todos los dispositivos existentes, ya sean ordenadores, tablets o teléfonos móviles.

Su principal ventaja radica en que no demanda la participación de un operario en las operaciones logísticas.

Al mismo tiempo, los AGV que comercializa la firma española traen consigo otros beneficios, tales como la reducción de costes operativos, incremento de la productividad y conexión continua por una red wifi de las diversas zonas de almacenaje con las distintas líneas de producción.

Asimismo, el vehículo cuenta con un mecanismo de detección de obstáculos que reduce el riesgo de accidentes que puedan poner en peligro a las personas, al propio equipo, a las mercancías e infraestructura. También está equipado con múltiples interruptores para los casos donde haya que ejecutar paradas de emergencia.

Abisysa personaliza sus soluciones de acuerdo a las necesidades de cada fábrica en cuanto al peso y tipo de cargas, a las alturas máximas, al entorno (puertas automáticas) y a las horas de trabajo.

Tipos de vehículos AGV El catálogo de la empresa contempla a tres clases de vehículos de guiado automático. Las transpaletas AGV para movilizar toda clase de pesos a largas distancias; los apiladores AGV indicados para el transporte de cargas en alturas medias; y los retráctiles AGV que facilitan el movimiento preciso de mercaderías a grandes alturas.

Cada uno de ellos está equipado con baterías de litio, cuyo sistema de recarga automática es muy rápido y permite un incremento de la productividad. Además, en comparación con las de plomo, son más ecológicas porque no emiten gases ni ácidos.

En definitiva, los vehículos AGV de Abisysa representan una solución rentable y eficiente en los procesos de automatización logística de las empresas.