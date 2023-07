Academia Barter Rubio ofrece la oportunidad de aprender a través de cursos online con profesores en vivo

Entre los trabajos más demandados de la actualidad se encuentran aquellos vinculados a la tecnología y al mundo digital, como la producción audiovisual, el marketing, la fotografía profesional o el diseño web, entre otros. En este contexto, quienes busquen mejorar su situación en el mercado laboral y alcanzar sus metas profesionales, pueden estudiar en línea a través de los distintos cursos y formaciones ofrecidos por la Academia Barter Rubio. De esta forma, es posible dominar diferentes técnicas y especializarse en áreas del sector digital por medio de la enseñanza impartida por expertos en cada una de las materias.

Ventajas de estudiar en línea en la Academia Barter Rubio La Academia Barter Rubio brinda a los estudiantes y profesionales la posibilidad de estudiar en línea mediante su plataforma e-learning, a través de cualquier dispositivo con acceso a internet con el único requisito de contar con una casilla de correo electrónico o un número de WhatsApp para recibir la invitación a clases. Así, los alumnos podrán acceder a los cursos 100% online y en directo, dictados por instructores especializados en cada área, quienes brindarán una formación personalizada y asistirán a cada persona en tiempo real.

A su vez, la metodología de esta academia permite a los estudiantes formarse sin necesidad de trasladarse, con ejercicios prácticos para grupos de no más de 10 usuarios, lo que garantiza una mayor participación de todos los integrantes de la clase. Además, es importante destacar que la plataforma es intuitiva, por lo que no es necesario contar con conocimientos avanzados de informática para utilizarla.

¿Qué cursos online ofrece esta plataforma? Con enseñanzas en marketing digital, SEO, diseño web, fotografía, publicidad y diseño gráfico, entre otras formaciones, los cursos de la Academia Barter Rubio tienen una duración de 6 y 12 meses, con una temática diferente cada mes. En este sentido, los programas están compuestos por módulos de enseñanzas encadenadas para capacitar a los estudiantes en el desempeño de una actividad profesional en el campo artístico.

De este modo, es posible no solo aumentar y adecuar el conocimiento y las habilidades de quienes se inscriban para estudiar en línea, sino también insertarlos en el mercado laboral y mejorar su perfil profesional. Por tanto, las personas desde los 12 años en adelante pueden realizar estos programas de formación, en horarios flexibles, durante 6 horas de lunes a viernes y 5 horas los sábados.

Con certificados de asistencia para cada uno de los cursos online en vivo y el aval de más de 3.500 alumnos satisfechos, la Academia Barter Rubio es una de las mejores alternativas a la hora de formarse de acuerdo a las exigencias actuales del mercado laboral.