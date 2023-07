La comunidad del MétodoCori como apoyo fundamental en la salud

La salud es un tema que preocupa a todo el mundo, ya sea por razones médicas o estéticas. Por este motivo, cada vez son más las personas que buscan una alternativa para mejorar su condición física y emocional.

En este sentido, el MétodoCori, el cual es un sistema educativo de Salud creado por la Dra. Cristina Corino, se ha convertido en una herramienta muy efectiva para conseguir este objetivo. Su metodología se basa en educar a las personas para cambiar su salud, introduciendo de forma simple hábitos saludables y herramientas de gestión personal que promueven la salud. Además, cuenta con una plataforma educativa en donde encontrarás dos opciones, la primera es el formato de cursos (pregrabados) y la segunda opción es la de consultas médicas privadas. Donde ambas opciones son la puerta de entrada a la una comunidad privada cuyo apoyo es fundamental (entendiendo que es donde se trabajan y revisan los planes y acciones diarias personales) y mandatorio durante el proceso de cambio y de crecimiento personal.

Comunidad del MétodoCori El MétodoCori es un sistema educativo de salud cuyo objetivo es introducir una filosofía de mejora continua y gestión personal. Esto lo consigue por medio del planteamiento de metas, gestión de hábitos, acciones semanales y la creación de rituales pensados de manera consciente para conseguir las metas personales.

Una de las ventajas que ofrecen es que cuenta con una comunidad privada donde se trabaja diariamente distintos pilares con acciones simples y claras. De modo que, las personas que deciden seguir este plan no tienen que recorrer solas su camino hacia el crecimiento personal. En este grupo de salud se encuentran personas con un objetivo en común: cambiar su estilo de vida para mejorar su salud física, emocional, mental y social.

Por medio de esta vía, pueden compartir sus experiencias, sus logros y sus dificultades. Gracias a esto, pueden desintoxicarse emocionalmente y encontrar un espacio para liberarse, ser felices y dejar de juzgarse.

La filosofía del Mc es el crecimiento personal continuo. Por lo que, las personas que quieran ingresar a este método deben entender su ley fundamental “Quienes quieran cambiar, deben estar dispuestos a realizar las acciones necesarias.”

Esto quiere decir salir de los patrones que hasta ahora aprendieron y estar dispuestos a comprometerse diariamente a realizar los ejercicios o actividades planteadas en la comunidad y los cursos del método. Entendiendo que sin realizar cambios que se vea reflejados en acciones y pensamientos (patrones de pensamiento) diarios, no se logrará cambio real alguno.

La comunidad privada del MétodoCori también ha creado un clan general y dos hermandades (una de hombres y otra de mujeres) para tener distintos lugares de trabajo y privacidad para elegir. Estos están diseñados de manera exclusiva para promover el cambio en la forma de alimentarse, moverse y planificar la salud y la vida en general.

Complementar la alimentación y la actividad física es fundamental, tanto para estar más sanos como para el crecimiento personal. Los ejercicios permiten mejorar la salud física, pero también liberan endorfinas, ayudando a tener un estado de ánimo positivo y a sentirse más felices. Pero los ejercicios no son planificados a la ligera. En cambio, el MétodoCori enseña a buscar una mejora en la salud personal global (física, emocional, mental y social), aprendiendo a sobreponerse a los errores y dificultades, promoviendo la plasticidad mental y adaptación personal para lograr los objetivos personales para cada etapa de la vida. Con esto, busca ayudar a cada persona a mejorar tanto su salud como su vida.

El MétodoCori es una muy buena opción para quienes buscan un cambio sostenible en sus hábitos y vivir una vida más saludable y equilibrada. Su plataforma es un plus que facilita alcanzar estos objetivos, permitiendo a los miembros rodearse de personas que buscan lo mismo y que pueden brindar apoyo y motivación durante el proceso de cambio.