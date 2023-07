Rentabilidad y eficiencia con el robot camarero para restaurantes

La tecnología continúa aportando soluciones que han hecho más productivo el negocio de la restauración, así como muchos otros locales de atención al público. En España, la empresa Telsystem, especialista en equipos y software de cobro automático, ofrece varias versiones de un robot camarero y ayudante que se adaptan a los objetivos de cada local para mejorar la eficiencia y el servicio al cliente. Este avance no solo agiliza la operatividad de restaurantes, hoteles, almacenes y otros establecimientos, sino que resulta muy atractivo para públicos de todas las edades.

Integración con el personal De acuerdo con lo que expresan los líderes de Telsystem en su página web, “estos robots no están diseñados para reemplazar a los humanos, sino para colaborar con ellos, aliviando la carga de trabajo en tareas repetitivas o físicamente exigentes”. Por lo tanto, permiten que los empleados se dediquen a labores más importantes y generen un plus de satisfacción en los visitantes. La experiencia innovadora de disponer un robot de este tipo no solo aporta imagen moderna a los negocios, sino que propicia un servicio más eficiente, ya que disminuyen los tiempos de espera.

Los robots están programados por su empresa fabricante, Padu Robotics, para moverse de manera autónoma por los locales, llevando y entregando alimentos, bebidas y otros productos. También cuentan con interfaz de voz y pantalla táctil, para que los clientes realicen pedidos y consulten algunos aspectos del servicio.

Un “bot” para cada necesidad Telsystem propone a los propietarios de establecimientos varios modelos de robot camarero y ayudante. El Bellabot, es un camarero de entrega que interactúa con los humanos. Su diseño biónico es encantador y cuenta con sistema de voz por inteligencia artificial, interacción multimodal de luz, toque o dibujo, y detección de obstáculos con sensores 3D, desde una altura mínima de dos centímetros, y a una distancia de hasta 10 metros. BellaBot es compatible con las soluciones navegación SLAM con láser y SLAM visual.

Otra opción que ofrece Telsystem es el Kettybot, con funciones de reparto y recepción y pantalla de anuncios a color, de 18,5”, ideal para hacer marketing. Esta vez, Pudu Technology agrega a sus diseños minimalistas un tamaño compacto y cuerpo en forma de C inclinado hacia adelante, que facilita atravesar espacios 55 centímetros. Al ser programado con rutas adecuadas, puede servir varias mesas en un solo recorrido.

Un robot camarero y ayudante perfecto para áreas de hostelería, farmacia y almacenes es Holabot, cuyo sistema de localización le permite obedecer órdenes sin que haya algún contacto con su estructura, además de transportar hasta 60 kilogramos de carga.

Tanto Holabot, como el resto de los modelos, cuentan con el respaldo de Telsystem para labores de mantenimiento y todo el servicio posventa para aprovechar todas las ventajas de estas máquinas que aportan eficiencia y muchas más ventajas en los negocios.