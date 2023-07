La importancia de subir los precios para una pyme y cómo hacerlo sin perder ventas, con las estrategias de marketing de Pixelesfera

En la lucha por sobrevivir en medio de un mercado tan competitivo, las pymes se enfrentan constantemente a una de las tentaciones más comunes entre los comerciantes: bajar los precios. Aunque parezca ser la solución más rápida y efectiva para conseguir más ventas y mantenerse a flote, lo cierto es que bajar precios no solo no representa una solución real y sustentable en el tiempo, sino que termina dañando la propia empresa. Puede definirse como una operación suicida.

Por tal razón, es importante seguir estrategias de marketing que permitan crecer los negocios sin variar los precios de venta. En Pixelesfera, se especializan es este tipo de herramientas.

Subir los precios de las pymes e incrementar las ventas a la vez, ¿es posible? Bajar los precios de los productos y servicios que ofrece una pyme es el resultado del desconocimiento de sus dueños acerca del marketing. Las grandes multinacionales pueden bajar sus precios con un fin establecido y como parte de una estrategia que les beneficia, pero no es algo que funcione para las pymes.

De hecho, al hacerlo las pymes están condenándose al fracaso y consecuentemente a su extinción. Sin embargo, la solución dista mucho de bajar los precios; todo lo contrario, ya que, según los expertos de Pixelesfera, lo ideal es subirlos en una lucha contra corriente.

Para lograr mejores resultados, las pymes deben encontrar un elemento diferenciador que puedan utilizar para distinguirse de la competencia y, con este, solucionar un problema específico en un segmento de mercado muy específico. De esta manera, estarían ofreciendo un servicio de forma premium y así pueden colocar precios más elevados. Al igual que un médico especialista cobra mucho más por sus servicios que un médico de cabecera generalista, una pyme especializada puede cobrar más por sus servicios e incluso vender mucho más que antes.

Estrategias de marketing de Respuesta Directa En Pixelesfera, se especializan en la aplicación de estrategias de máxima monetización para pymes, basados en Marketing First. Esta metodología se centra principalmente en el cliente como el eje central de todas las acciones de marketing que hay que aplicar y no en los servicios o productos que la empresa dispone.

Este es el principal eje diferenciador de esta empresa y la base de los increíbles resultados monetarios obtenidos por sus clientes, ya que en el mercado la casi totalidad de "expertos en marketing" ofrece soluciones basadas en técnicas y herramientas que enseñadas en universidades, algo extremadamente teórico y solo útil para grandes empresas, pero absolutamente dañino para pymes. Por su parte, Pixelesfera se enfoca en utilizar estrategias de marketing de respuesta directa específicas para las necesidades de las pymes, implementando tácticas de marketing personalizadas a cada sector, a la etapa en la que se encuentra y a los objetivos de cada empresa.

Gracias a la respuesta directa, no solo se consiguen resultados de forma inmediata, sino que se establecen estrategias que permitan obtener resultados exponenciales en el tiempo y escalar el negocio.