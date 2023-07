Por qué es recomendable comprar la luz V16 conectada a la DGT ahora que los triángulos no son obligatorios

Erum Vial, líder en soluciones de seguridad vial recomienda el uso de la luz de emergencia V16 conectada como sistema de prevención de accidentes y atropellos Tras el reciente anuncio de la Dirección General de Tráfico (DGT) que elimina el uso de los triángulos de emergencia en autopistas y autovías desde el pasado 1 de julio de 2023, Erum Vial, líder en soluciones de seguridad vial recomienda el uso de la luz de emergencia V16 conectada como sistema de prevención de accidentes y atropellos.

La medida de la DGT responde a un contexto marcado por la alarma en las carreteras españolas: el número de fallecidos por accidente de tráfico durante la última Semana Santa ha sido el más alto de la última década, y los atropellos, que se incrementaron en un 11% durante 2022. Muchos de estos sucesos trágicos ocurrieron cuando los conductores estaban fuera de sus vehículos para colocar los triángulos de emergencia.

Aunque la DGT ha eximido del uso de triángulos en autopistas y autovías, los conductores deberán usarlos en carreteras convencionales, vías urbanas, travesías y carreteras situadas en países como Italia, Francia o Portugal.

Baliza V16 conectada, el sustituto definitivo de los triángulos de emergencia

Estas luces de emergencia son compactas y fáciles de usar. Han sido diseñadas para alertar a otros conductores sobre situaciones de emergencia en la carretera. Diversos fabricantes ya ofrecen V16 conectadas y autorizadas por la DGT, brindando así una alternativa segura a los triángulos de emergencia.

Una característica que destaca de la luz de emergencia V16 conectada es su integración con la plataforma DGT 3.0, que se encuentra completamente operativa. Este sistema innovador proporciona a las autoridades de tráfico información en tiempo real y de forma anónima sobre incidentes que ocurren en las carreteras españolas, contribuyendo significativamente a la reducción de los accidentes y al tiempo de respuesta de los servicios de emergencia.

La luz de emergencia PF LED ONE V16 anunciada en televisión y disponible para su compra a través de un gran número de retailers como Mediamarkt, Worten, Fnac, Correos, Makro, Aurgi, y Phone House, es un claro ejemplo de V16 conectada que ha obtenido la aprobación de la DGT. Esta baliza que incluye conectividad hasta 2038 dispone de sobreelevación de leds, así como doble sistema de fijación magnético y adhesivo, convirtiéndose en la única baliza V16 adecuada para todo tipo de vehículos y superficies, incluidos aquellos que incluyen como equipamiento de serie barras de techo, techo de cristal o carbono. También existe una versión ecológica de este producto fabricado en plástico reciclado.

Ojo, no todos los modelos de v16 conectados son validos

Exclusivamente las marcas y tipos mencionados en la sección de Marcas y modelos certificados son aquellos que han completado exitosamente el procedimiento de certificación en los laboratorios designados y, por consiguiente, cumplen con las disposiciones establecidas en el anexo XI "Señales en los vehículos" del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, el cual aprueba el Reglamento General de Vehículos.

A pesar de que en la actualidad es posible utilizar en caso de avería o accidente modelos V16 conectados y no conectados, el propósito es que el usuario no tenga que realizar una inversión adicional y elija una baliza V16 con conectividad, la cual permite la activación, desactivación y geoposicionamiento de la señal a través del punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad. Adquirir desde ya un dispositivo v16 conectado implica varias ventajas:

Beneficios de la V16 geolocalizada según la DGT:

La DGT podrá recibir las coordenadas de la posición del vehículo en caso de emergencia y eso ayudará a protegerte, difundiendo que hay un vehículo accidentado al resto de vehículos que se acerquen al lugar del accidente.

Los usuarios no tendrán que hacer una doble inversión, ya que la V16 conectada será el único elemento de señalización de peligro legal a partir del 1 de enero de 2026. Al adquirir la luz de emergencia V16 conectada, los conductores no solo cumplen con la normativa vigente, sino que también contribuyen a la seguridad vial de todos los usuarios de la carretera.