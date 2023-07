Meta Materials ficha a Alan Newman, experto mundialmente reconocido en innovación de billetes de De La Rue

El legado de tres décadas de Newman al frente del equipo de diseño y producto de billetes más importante del mundo reforzará las tecnologías nanoópticas de vanguardia de Meta Materials Meta Materials Inc. ("META®") (NASDAQ:MMAT)(FSE:MMAT), líder mundial en materiales avanzados y nanotecnología, anuncia el nombramiento del Sr. Alan Newman como Jefe de Producto para Autenticación y Director General de la nueva Unidad de Negocio de Billetes y Autenticación, reportando al Presidente y CEO de META, con efecto a partir del 5 de septiembre de 2023.

El Sr. Newman es una lumbrera en el sector de los billetes, con una ilustre carrera de más de 35 años. Está ampliamente considerado como uno de los mayores expertos mundiales en su campo. Su perspicacia para impulsar la innovación y su incesante búsqueda de la excelencia han sido decisivas para mantener el estatus indiscutible de De La Rue como parangón del diseño de billetes.

En De La Rue, el Sr. Newman fue el artífice del meteórico ascenso de su equipo de diseño, aclamado mundialmente como el más prestigioso del sector. Bajo su liderazgo visionario, el equipo alcanzó un éxito sin precedentes, incluida la creación de más de 600 diseños innovadores de billetes que han circulado por todo el mundo. Su gestión también ha dado lugar a 14 codiciados premios internacionales de diseño desde 2008 y a la notable hazaña de lanzar el 30% de los nuevos diseños de billetes del mundo.

El Presidente y Director General de META, George Palikaras, expresó su enorme entusiasmo por este hito clave. "Tenemos el privilegio de dar la bienvenida a un titán del sector como Alan Newman a nuestro equipo ejecutivo", declaró. "Sus contribuciones pioneras al desarrollo de productos innovadores para los bancos más importantes del mundo son elocuentes. Con su gran experiencia, relaciones y aguda perspicacia, creemos que Alan está perfectamente preparado para impulsar exponencialmente la estrategia de META y desbloquear oportunidades sin precedentes".

Alan Newman transmitió su fervor por unirse a META y comentó: "META está a la vanguardia de la innovación, especialmente con su tecnología nanoóptica. El potencial de la aplicación de estos materiales avanzados para marcar el comienzo de una nueva era en la autentificación de billetes y marcas es apasionante e ilimitado. Me entusiasma la perspectiva de sinergizar mi experiencia en diseño, fabricación y comercialización no sólo para redefinir los estándares de la industria, sino también para contribuir al crecimiento de otros ámbitos florecientes de META. Juntos, esperamos allanar nuevos caminos para la innovación revolucionaria".

Este nombramiento anuncia un nuevo capítulo para META, ya que refuerza su compromiso con la innovación de vanguardia y solidifica su esfuerzo de comercialización para situarse a la vanguardia del panorama de los materiales avanzados y la nanotecnología.

Sobre Meta Materials Inc.

Meta Materials Inc. (META®) es una empresa de materiales avanzados y nanotecnología. Desarrollamos nuevos productos y tecnologías utilizando ciencia sostenible innovadora. Los materiales avanzados pueden mejorar los productos cotidianos que rodean, haciéndolos más inteligentes y sostenibles. Las plataformas tecnológicas de META permiten a las marcas globales desarrollar nuevos productos para mejorar el rendimiento de los clientes en los sectores aeroespacial y de defensa, electrónica de consumo, comunicaciones 5G, baterías, autenticación, automoción y energía limpia. Más información en www.metamaterial.com.