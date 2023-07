La nueva ley de vivienda, tendencias de precios y beneficios de alquiler para estudiantes, por LIVE4LIFE

En España, la aprobación de la nueva Ley de Vivienda 2023 ha levantado nuevas expectativas en el sector inmobiliario, especialmente en cuanto a los alquileres. Esta normativa establece un límite de 2% en los precios del alquiler para este 2023, lo cual tiene varias implicaciones para los propietarios.

No obstante, estas restricciones no afectan a los alquileres temporales, como las residencias estudiantiles. Este escenario plantea una tendencia al alza en los precios, junto con una mayor oferta en este tipo de alquiler. Así lo señalan los expertos de LIVE4LIFE, una plataforma especializada en la gestión de alquileres online.

Cambios de tendencia en el alquiler que podrían beneficiar a los estudiantes Actualmente, la tendencia en los precios del alquiler se mantiene al alza en las principales comunidades autónomas de España. La Comunidad de Valencia muestra el porcentaje de incremento más alto, de 15,3%, con 20,2% en la ciudad de Valencia y 21,3% en Alicante. Luego viene Andalucía, con un aumento de 12,2%, en donde Granada y Sevilla, con 11% y 7,5% respectivamente, son las ciudades más destacadas. Por su parte, Madrid, considerada una de las ciudades con alquileres más elevados, refleja un incremento menor, de 9,7% en la comunidad y 11% en la capital.

Para los estudiantes, estos precios se combinan con una oferta escasa, lo que dificulta conseguir una buena opción en pisos de alquiler. Sin embargo, con la aprobación de la Ley de Vivienda 2023, se prevé un cambio en esta tendencia, ya que los techos en el aumento de tarifas no aplican en alquileres temporales con contrato de dentro de un año como los alojamientos universitarios. Esta situación podría derivar en un alto volumen de propietarios que cambiarán a esta modalidad. Esto implicaría un incremento de la oferta, lo que beneficiaría a los estudiantes con tarifas más competitivas.

Las ventajas de cambiar a un alquiler para estudiantes Ante el panorama que establece la Ley de Vivienda 2023, muchos propietarios vienen optando por el alquiler estudiantil. Esta modalidad, además de no estar limitada por los techos en las tarifas, tiene una demanda estable y continua, ya que miles de estudiantes al año buscan alojamiento cerca de sus respectivas universidades. Al mismo tiempo, estos inquilinos suelen contar con el respaldo económico de sus padres o tutores, lo que disminuye significativamente el riesgo de impago.

Otra ventaja de estos alquileres es que generalmente se adecúan a los cursos académicos, lo que permite realizar ajustes en los precios e implementar mejoras en las propiedades en momentos estratégicos con mayor flexibilidad. Además, los estudiantes suelen ser conscientes del cuidado que requieren sus estancias, lo que implica menos costos en mantenimiento para los propietarios.

Para aprovechar todos estos beneficios, una de las mejores plataformas es LIVE4LIFE, una proptech que ofrece a los propietarios un amplio espectro de funciones, como gestión de contratos con firma digital, búsqueda de inquilinos adecuados, control de la propiedad, garantía del pago de las rentas y varios otros servicios. De este modo, ayudan a cada propietario a obtener la máxima rentabilidad en esta modalidad de alquiler.