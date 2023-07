La importancia de hacer auditorías de Google Ads (SEM) periódicas para mejorar los resultados

Google Ads es una plataforma que permite planificar y ejecutar campañas y anuncios publicitarios en el buscador de Google. Su objetivo es ayudar a los negocios y marcas a tener una mayor visibilidad, alcance y posicionamiento. Por medio de un buen trabajo en esta plataforma, toda estrategia de marketing digital dará mejores resultados. Por eso, es importante realizar periódicamente una auditoría SEM en busca de oportunidades de mejora o ideas frescas para reactivar alguna cuenta estancada, como las que realizan los especialistas de Indaru, una firma especializada en consultoría de medios y datos.

La auditoría de Google Ads Para realizar una auditoría de Google Ads, se debe analizar, evaluar y verificar todos los elementos que forman una cuenta Adwords. Con este propósito se analizan los objetivos fijados, el grupo de anuncios, la cuenta, las palabras claves, la estructura de los anuncios, así como la ubicación y extensión de los mismos.

Estructura y configuración la cuenta Este tipo de auditoría SEM requiere la realización de una serie de acciones que inician con la evaluación de la estructura de la cuenta y su configuración.

Indaru también revisará que cambios ha realizado la agencia de medios y con que frecuencia los ha realizado, para medir y cuantificar el impacto de cada cambio. Así mismo se realiza una revisión muy detallada de la evolución de las distintas métricas y KPIs

Otro de los aspectos básicos a desarrollar en una auditoría SEM es el análisis de campañas que se han realizado en la plataforma. Esto permitirá extraer información valiosa a fin de identificar errores y puntos que puedan mejorarse o potenciarse en el futuro para obtener mejores resultados.

Palabras clave y estructura de los anuncios El uso de las palabras clave es un elemento esencial a evaluar en una auditoría SEM. Esta evaluación debe ser realizada en términos de número, relevancia, conversiones, asociación de keywords en grupos de anuncio, uso de palabras claves negativas y campañas o grupos de anuncios que compiten con la misma keyword.

Otro aspecto de gran relevancia dentro de una auditoría SEM es el análisis de los anuncios que se están mostrando a los usuarios en las impresiones. También se debe evaluar que la estructura y redacción de los anuncios sea la correcta, que las call to action favorezcan las conversiones.

Asimismo, que estos anuncios lleven a una landing page optimizada para las conversiones. Aquí también es imprescindible verificar el cumplimiento de las políticas de Google Ads en los anuncios para evitar que sean bloqueados o retirados por incumplimiento.

Finalmente, para garantizar la rentabilidad de una campaña de Google Ads, es imprescindible contar con los servicios de expertos en la materia como el equipo de profesionales que la firma Indaru pone a disposición de los interesados.

En palabras de Txema Garitano, CEO y fundador de Indaru: "Las empresas deben realizar auditorías de SEM independientes de forma periódica para obtener un análisis objetivo y transparente de sus estrategias de Google Ads, evitando conflictos de interés y garantizando la obtención de los mejores resultados de su presupuesto en búscadores.".

Además de la herramienta de las Auditorias de SEM, Indaru ofrece auditorías exhaustivas de Google Analytics, SEO y herramientas de Media Mix Modeling como AITA ® (Artificial Inteligence Tool for Advertisers), lo que permite a los anunciantes optimizar sus campañas en diversas plataformas y entender la contribución de cada medio en las ventas. El 50% de los empleados de Indaru son científicos de datos (matemáticos altamente capacitados) y el otro 50% son consultores de medios (ex empleados de Google). Esta mezcla única en el mercado ayuda a desarrollar modelos de machine learning altamente avanzados para analizar datos de marketing.

Indaru fue fundada en agosto de 2020 por Txema Garitano, ex Head de Marketing Digital del Grupo Volkswagen en Alemania. Posee un Master en Computer Science (Universidad Marquette) y un Executive MBA (IESE).