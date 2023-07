La consultoría inmobiliaria BSA Consult tiene el propósito de reducir el riesgo de inversión

Cuando una persona decide invertir en el mercado inmobiliario, es necesario que conozca de antemano el perfil de riesgo que conlleva este sector.

Si bien el riesgo es un concepto multidimensional que no puede calcularse a partir de una fórmula específica, conocer las variables que pueden desencadenar una pérdida importante del valor de los activos, le permite a las personas tomar una decisión mucho más informada de lo que desean hacer con sus propiedades y su inversión.

Es por esto que BSA Consult ha desarrollado un nuevo modelo de negocio a partir de un servicio de consultoría inmobiliaria, con el propósito de asesorar a sus clientes en lo que tiene que ver con la compra y venta de activos inmobiliarios.

Su objetivo es el de reducir el riesgo a los que se enfrentan los inversionistas con las fluctuaciones del mercado inmobiliario, sobre todo en épocas de crisis.

Consultoría inmobiliaria especializada El equipo de BSA Consult se encarga de elaborar una evaluación independiente y detallada de los activos, con el objetivo de detectar posibles contingencias o problemas ocultos en las diferentes áreas de revisión.

Esta consultoría incluye la gestión integral de activos inmobiliarios, a partir de una visión transversal e integradora que ayuda a entender desde un panorama más amplio el estado del inmueble con relación al mercado. Asimismo, la consultoría también incluye una promoción delegada de los activos, para que entidades financieras e inversores privados participen del negocio inmobiliario.

Gracias a esto, los consultores pueden monitorizar el proyecto, comparando las especificaciones reales con las previstas, para que de esta manera los inversionistas puedan hacer seguimiento de sus activos en tiempo real sin interferir en la gestión inmobiliaria.

El concepto Build to rent Para adaptarse a las nuevas iniciativas de construcción inmobiliaria Build to rent, BSA Consult diseñó una asesoría exclusiva para inversores de este tipo de proyectos, con la cual proporcionar las herramientas necesarias para llevar a cabo operaciones en este mercado, que representen algún tipo de rendimiento sustancial.

Por último, BSA también ofrece consultoría inmobiliaria para bienes Property and facility management, implementando estrategias relacionadas con la gestión y operación de activos que optimizan los costes de explotación de propiedades de alquiler.

Todos estos servicios le permiten a los inversionistas conocer en detalle las características del sector, para de esta manera reducir riesgos de pérdida y sacar el máximo provecho a los proyectos de inversión inmobiliaria que actualmente ofrece el mercado.

Los interesados solo deben acceder a la página web de BSA Consult y solicitar más información sobre sus planes de consultoría inmobiliaria para inversores particulares y entidades financieras.