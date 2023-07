Avances prometedores en el tratamiento del deterioro cognitivo con el método Neurolith®, en Clínica DKF

A medida que las personas envejecen, se ven comprometidas sus capacidades físicas como los sentidos básicos, el equilibrio o la fuerza, además de las mentales. El deterioro cognitivo es un problema que afecta a miles de personas, especialmente las de edad avanzada por encima de los 60 años de edad, produciendo situaciones que afectan gravemente su bienestar y calidad de vida. En este contexto, la atención médica es imprescindible para frenar el deterioro cognitivo y disminuir los efectos del mismo en la salud de las personas. Clínica DKF es actualmente una de las mejores opciones en España para tratarlo.

¿Cuándo tratar el deterioro cognitivo? El deterioro cognitivo se entiende como el estado de disminución de las funciones cognitivas, expresado en alteraciones del aprendizaje, del juicio mental y la memoria, y en la incapacidad de tener control en la toma de decisiones. Si bien, este deterioro es el resultado del proceso natural de envejecimiento, en el cual las funciones mentales sufren un declive que puede aumentar con el pasar de los años, es importante prestar atención a ciertos síntomas para detectar un nivel más alto de deterioro. En este sentido, el olvido de fechas importantes, pérdidas frecuentes de la memoria a corto o largo plazo, dificultad para planificar tareas y problemas de orientación pueden indicar la presencia de un problema cognitivo mayor que requiere atención inmediata. Es importante tratar el deterioro cognitivo leve, ya que en algunas ocasiones este puede aumentar el riesgo de demencia y otras enfermedades neurodegenerativas en el futuro.

Como afecta el deterioro cognitivo a una persona A medida que el deterioro cognitivo avanza, las personas pueden experimentar dificultades en múltiples áreas. La memoria suele ser uno de los primeros aspectos afectados. Olvidar eventos recientes, tener dificultades para recordar información importante o incluso reconocer a personas cercanas son señales comunes de deterioro cognitivo. Además, las habilidades lingüísticas pueden verse afectadas, lo que dificulta la comunicación verbal y escrita.

El deterioro cognitivo también puede influir en la capacidad de una persona para tomar decisiones, resolver problemas y realizar tareas cotidianas. La concentración y la atención pueden debilitarse, lo que dificulta la realización de múltiples tareas o mantener el enfoque en una actividad específica. Además, las habilidades visoespaciales y la capacidad para realizar cálculos matemáticos pueden deteriorarse.

¿Qué causa el deterioro cognitivo y cómo tratarlo en Clínica DKF? El deterioro cognitivo puede ser ocasionado por diferentes causas, como la ausencia de ejercicios mentales, factores de riesgo cardiovascular o la edad avanzada. En cualquier caso, para tratarlo es necesario controlar los factores de riesgo, realizar ejercicios mentales y actividades que estimulen el funcionamiento neuronal y, la estimulación cognitiva. En Clínica DKF han desarrollado un método llamado Neurolith, el cual es capaz de estimular ciertas áreas del cerebro mediante pulsos de ultrasonido. Este avanzado tratamiento es completamente seguro, ya que no es invasivo ni produce efectos adversos, además de ser ambulatorio. Los pacientes que han sido sometidos a Neurolith han mejorado sus funciones cognitivas, además de tener avances en la realización de tareas cotidianas. Por otro lado, el tratamiento ha demostrado ser muy eficiente para mejorar el estado de ánimo de los pacientes, especialmente en los que sufren depresión a causa de la degeneración cognitiva por enfermedades como el Alzheimer. Clínica DKF se esfuerza por proveer los mejores tratamientos que ayuden a mejorar de manera segura y eficiente la calidad de vida de sus pacientes, y se posiciona como uno de los más destacados centros de salud especializados en enfermedades neurodegenerativas de España.

Método Neurolith Neurolith es un tratamiento innovador utilizado en la Clínica DKF para tratar el deterioro cognitivo en las etapas leves y moderadas de la enfermedad de Alzheimer, así como en otras afecciones como el Parkinson y la depresión fármaco-resistente. Consiste en la estimulación transcraneal con ondas de choque que se aplican superficialmente en el cuero cabelludo y alcanzan las neuronas del cerebro, activándolas y mejorando su funcionamiento. El tratamiento consta de seis sesiones en días alternos durante dos semanas, seguidas de sesiones mensuales de mantenimiento. No es invasivo, no causa dolor ni efectos adversos y no requiere hospitalización. Se han observado mejoras significativas en el desempeño cognitivo, la capacidad para realizar actividades cotidianas y el bienestar emocional de los pacientes tratados.

NEUROLITH® recibió la aprobación de la CE en diciembre de 2018 y ha tratado a más de 1.500 pacientes con excelentes resultados. Se ha declarado uno de los mejores tratamientos para el Alzheimer en 2022.