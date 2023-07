Optimización de la inversión en medios a través de herramientas de Marketing Mix Modeling (MMM)

En la era actual, el marketing ha evolucionado en un campo altamente competitivo y una tendencia que ha tomado fuerza es el Marketing Mix Modeling. Esta metodología basada en el data science ofrece beneficios significativos al optimizar rápidamente las campañas de marketing. En los últimos años, Indaru, una destacada consultora de medios y datos, se ha dedicado a crear una herramienta de vanguardia para maximizar los resultados del Marketing Mix Modeling. Con su enfoque en la independencia de medios y la recopilación y análisis de datos precisos, el trabajo de Indaru ha ayudado a algunas de las empresas más importantes a nivel internacional a obtener resultados positivos en un mercado altamente competitivo.

Qué es el Marketing Mix Modeling El Marketing Mix Modeling es una técnica que permite a las empresas comprender y medir el impacto real de cada uno de los elementos y canales de su estrategia de marketing. Esto ofrece una serie de beneficios clave. En primer lugar, permite una toma de decisiones más informada al identificar qué canales y acciones son más efectivas y cuáles pueden requerir ajustes para una próxima campaña. Indaru destaca que esta forma de trabajar el marketing ayuda a las empresas a asignar adecuadamente sus recursos y presupuestos, reduciendo gastos y mejorando el retorno de inversión. Además, el Marketing Mix Modeling permite una optimización continua de las campañas. La consultora independiente de medios y datos Indaru trabaja bajo esta técnica para realizar análisis y auditorías de medios y canales que las empresas utilizan. A partir de los informes elaborados por el equipo profesional de Indaru, las empresas pueden ajustar y mejorar sus estrategias de marketing sobre la marcha. Esto resulta en una mayor eficiencia y efectividad en la generación de resultados deseados. Uno de los aspectos clave que distingue a Indaru es su inquebrantable independencia, ya que no trabaja para ninguna agencia de medios, lo que garantiza una completa ausencia de conflictos de interés en sus recomendaciones.

La inteligencia artificial como herramienta definitiva para estrategias de Marketing Mix Modeling La consultora Indaru ha desarrollado una de las más innovadoras herramientas de Marketing Mix Modeling. Se trata de AITA (Artificial Inteligence Tool for Advertisers). Una de las ventajas más importantes de esta herramienta es que automatiza la gestión de enormes cantidades de datos y gestiona las distintas fuentes de donde se originan. Esto ahorra tiempo y dinero, a la vez que suma eficiencia y precisión al análisis de datos necesarios para planificar una buena estrategia de Marketing Mix Modeling. AITA está desarrollado para trabajar de forma ágil y proporcionar información a mayor velocidad que si se trabajara con un modelado tradicional de marketing y data science. En palabras de Txema Garitano, CEO y fundador de Indaru: "Las marcas deberían desarrollar modelos independientes de Media Mix Modeling en lugar de depender de las agencias para obtener análisis objetivo e imparcial del impacto de sus inversiones en medios, además de ganar en personalización y flexibilidad para adaptarse a necesidades específicas. La inversión en medios es demasiado importante como para dejarla en manos de terceros".

Además de la herramienta de Media Mix Modeling, Indaru ofrece auditorías exhaustivas de SEM, SEO y de medios programáticos, lo que permite a los anunciantes optimizar sus campañas en diversas plataformas. El 50 % de los empleados de Indaru son científicos de datos (matemáticos altamente capacitados) y el otro 50 % son consultores de medios (exempleados de Google). Esta mezcla única en el mercado ayuda a desarrollar modelos de machine learning altamente avanzados para analizar datos de marketing.

Indaru fue fundada en agosto de 2020 por Txema Garitano, ex Head de Marketing Digital del Grupo Volkswagen en Alemania. Posee un Master en Computer Science (Universidad Marquette) y un Executive MBA (IESE).