Reparaciones móviles Madrid con las ventajas que ofrece Mundo del Móvil

Cada 5 minutos se rompe un teléfono móvil en España. En la mayoría de casos, por roturas de pantalla. En este caso, los individuos tienen dos opciones, cambiar el móvil o bien repararlo. Aunque lo más habitual debería ser contar con el servicio técnico oficial del móvil, la realidad es que únicamente un 10 % de las reparaciones se realizan ahí. El 90 % restante apuesta por otros reparadores de calidad, como por ejemplo Mundo del Móvil. Esta tienda de reparaciones móviles Madrid ofrece un servicio para arreglar teléfonos así como otros dispositivos eléctricos.

¿Cuáles son las partes del móvil que más se rompen? Aunque la mayoría de personas intentan cuidar al máximo de su móvil, hay partes del smartphone que resultan más sensibles que el resto y pueden romperse con facilidad, así como deteriorarse o durar menos de lo que se puede creer. Por ello, a continuación, se describen las partes más sensibles de los teléfonos.

En primer lugar, como anteriormente se ha comentado, la pantalla del móvil constituye la parte más conflictiva del dispositivo. Todo a causa de ralladuras, así como caídas o polvo detrás de la pantalla. Aunque es recomendable usar un protector, puede verse afectado independientemente de su uso.

Por otra parte, el conector y la batería son otro de los grandes problemas, puesto que los ciclos de vida de ambos no son ilimitados. Adicionalmente, están sujetos a factores como los cambios de temperatura, el agua o bien la arena de la playa.

En tercer lugar, se encuentra el altavoz. Con la caída del teléfono, también puede verse afectado el sonido, puesto que es muy sensible y fácil de desgastar. También por factores externos como la suciedad.

Por último, los botones para encender y apagar el móvil así como la Home pueden dar paso a varias averías. En alguno de los casos, por utilizarlos en exceso o bien por un fallo de fabricación.

Para todas estas situaciones, Mundo del Móvil ofrece un servicio especializado.

¿Qué beneficios ofrecen las reparaciones de Mundo del Móvil? Sea cual sea el aspecto a reparar del teléfono, Mundo del Móvil brinda un servicio rápido y eficaz en el que no es necesaria la cita.

La empresa se compromete a arreglar cualquier tipo de falla en menos de 1 hora. Asimismo, también disponen de recogida y entrega a cualquier punto de España a través de MRW y se puede financiar sin ningún tipo de intereses.

Además de todas estas ventajas, la empresa cuenta con un equipo de profesionales especializados que asesorarán al cliente en todo momento.

Cabe destacar que en caso de querer reparar el dispositivo de forma presencial, el cliente puede visitar cualquiera de sus 3 tiendas. Una en Las Ventas, otra en Moncloa y en Príncipe de Vergara.

Para resolver cualquier duda, la empresa dispone de un correo electrónico y un teléfono de contacto que facilitan en su página web. Asimismo, en caso de dejar un móvil en reparación, la empresa facilita un número de orden con el que el cliente podrá hacer un seguimiento para saber el estado en el que se encuentra.