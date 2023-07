Localizar una fuga en piscina con No Más Fugas

Ya ha empezado la temporada de verano, la cual permite el desarrollo de distintas actividades al aire libre, como disfrutar de un buen baño en una piscina.

Por esa razón, resulta clave revisar que esta última se encuentre en perfectas condiciones, es decir, que no tenga zonas que presenten fisuras y pérdidas.

Si se detecta alguno de estos casos, una tarea que se debe llevar a cabo es la localización de fuga en piscina. Una empresa especializada en ello es No Más Fugas, que destaca por ofrecer soluciones efectivas a distintos tipos de fugas hídricas en la ciudad de Cádiz.

Servicio profesional de detección de fugas en piscinas No Más Fugas es una empresa que cuenta con amplia experiencia en la detección de fugas de agua en distintos ámbitos. La misma está posicionada como un referente en el sector, gracias al profesionalismo de sus expertos y a las herramientas tecnológicas de alta calidad que utiliza.

El diferencial que tiene la misma con relación a la competencia es que lleva a cabo las detecciones sin necesidad de romper estructuras y sin obras, evitando así daños estéticos y costes adicionales.

En el caso de las piscinas, las fugas se pueden generar por grietas ocasionadas por los propios movimientos del terreno y por el circuito hidráulico de las tuberías de filtración, entre otras cuestiones. Por eso, los especialistas recomiendan realizar evaluaciones periódicas para analizar si existe algún error.

Desde No Más Fugas utilizan el gas trazador para una detección de fugas rápida y efectiva. Se trata de un método que debe ser desarrollado por especialistas, que cuentan con los conocimientos para interpretar cualquier tipo de situación.

Métodos eficaces para detectar fugas de agua Una de las principales políticas que lleva adelante No Más Fugas es la aplicación de distintos métodos para detectar fugas de manera eficaz, logrando así adaptarse a las distintas situaciones que se presenten.

Además del gas trazador, la misma ofrece la posibilidad de utilizar geófonos. Este tipo de equipos tiene la ventaja de localizar fugas sin necesidad de efectuar excavaciones innecesarias.

La metodología es sencilla, ya que consiste en recoger el sonido de las vibraciones al colocar un auricular sobre la superficie. Como en el caso anterior, también es necesaria la interpretación de un especialista.

Otra opción es la cámara termográfica, que se utiliza para conocer comportamientos térmicos. La misma está indicada para el reconocimiento de humedades en el tejado, filtraciones de agua y fugas de aire, entre otras problemáticas.

Experiencia, compromiso, amplia variedad de servicios y resultados óptimos en cada trabajo son algunas de las cuestiones que destaca a No Más Fugas como una empresa de confianza y prestigio en su sector.