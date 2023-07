El Tribunal Supremo ratifica el plagio a una investigadora de Pontevedra en su trabajo acerca del Gremio de Mareantes

El Tribunal Supremo confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra de condenar a una asociación y a su presidente por plagiar el trabajo de una joven pontevedresa. En 2018, la entidad condenada publicó bajo la autoría de su presidente un libro acerca de la historia del Gremio de Mareantes de Pontevedra, libro que realmente consistía en una copia literal del trabajo de la afectada.

Tras años de investigación, la joven autora había desarrollado un extenso trabajo con el que dio a luz la obra que posteriormente le fue plagiada. El trabajo, que inicialmente tenía visos de convertirse en la Tesina Universitaria de la joven, camino que finalmente aparcó en favor de otros compromisos profesionales, terminó siendo publicado a sus espaldas por la entidad bajo la autoría de su presidente.

Los hechos se remontan al año 2018, momento en el que la entidad decidió publicar la obra de la joven pese constar su negativa. De este modo, la obra fue publicada no solo sin el consentimiento de su autora sino que, además, bajo la autoría del presidente de la asociación, suplantando a la joven autora.

Tras un largo proceso judicial, a comienzos del mes de junio del año corriente, el Tribunal Supremo confirmaba la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que reconocía la autoría de la joven pese a la negativa de la institución.

Ya en 2021 la Audiencia Provincial de Pontevedra había dictado una sentencia por la que condenaba a la entidad y a su presidente no solo a indemnizar a la autora, sino a retirar la obra de circulación y a publicar a su costa el fallo de la sentencia en diferentes medios en los que los infractores habían publicitado la obra plagiada.

Con esta sentencia, la Audiencia Provincial de Pontevedra venía a revocar punto por punto la sentencia anteriormente dictada por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra, que negaba a la joven su autoría dejando a la obra sin paternidad. “Nos alegra conocer el resultado judicial, pero no debe obviarse el tiempo transcurrido” afirma el abogado Pablo J. Espinosa Sánchez, quien asumió la defensa de la joven, “es inevitable para las personas sentir cierta sensación de injusticia ante los tiempos judiciales. Un proceso judicial, desgraciadamente, es un camino largo y el desgaste del tiempo es un factor clave que desalienta a muchas personas a defender sus derechos e intereses provocando un gran daño a la justicia”, afirma Espinosa.

La firma ESPINOSA Abogados | Servicios Jurídicos es un despacho de abogados con sede en A Coruña y afincado en el sur lucense, en el término de Quiroga que, entre muchas otras materias, trabaja intensamente desde sus inicios en cuestiones de propiedad intelectual, derecho editorial, reputación digital y nuevas tecnologías en general.

“Por muy duro que sea el camino, finalmente la justicia termina llegando, y situaciones como esta le dan el merecido reconocimiento a la afectada, pues su labor investigadora es incuestionable y su reconocimiento como autora no solo es merecido, sino que es inalienable”, afirma con optimismo Espinosa.