Aplazame ofrece consejos para sacar el mejor partido al presupuesto de rebajas

Según datos de la plataforma de pagos, las compras financiadas suben entre un 15 y un 18 por ciento durante los meses de rebajas Aplazame, la plataforma digital de pagos y financiación flexible perteneciente al banco digital WiZink, ha elaborado una sencilla lista de consejos para ayudar a los consumidores a sacar el máximo partido a su presupuesto y evitar o minimizar situaciones indeseadas relacionadas con sus finanzas personales que puedan convertirse en un perjuicio para sus economías.

Además de ser una de las épocas del año con mayor consumo, el periodo de rebajas es también, por la misma razón, el período del año en el que los consumidores suelen recurrir con más frecuencia a financiar sus compras. Según datos de Aplazame correspondientes a la temporada de 2022, las ventas financiadas se incrementaron durante julio y agosto un 18% y un 15%, respectivamente, comparado con la media de los seis primeros meses del año.

Con el título "Ayúdanos a cambiar las reglas del crédito al consumo", Aplazame ha elaborado una sencilla guía que incluye cinco recomendaciones para que los usuarios puedan desenvolverse con tranquilidad a la hora de gestionar sus finanzas, pudiendo ponerlas a prueba durante estas próximas semanas de rebajas.

1. Pensar en compras con propósito

El periodo de rebajas puede ser un buen momento para realizar la compra de productos o servicios esenciales, o darse ese capricho que se lleva esperando desde hace algún tiempo. Sin embargo, es importante no dejarse llevar por la vorágine de descuentos que puede desembocar en compras impulsivas de productos innecesarios.

2. Planificar el presupuesto de rebajas

Definir de antemano un presupuesto y no salirse de él es siempre una fórmula recomendable. No hay que olvidar que, aunque es verano y ee época de rebajas, los gastos fijos siguen estando ahí. Por eso es importante tenerlos en cuenta a la hora de definir el presupuesto.

3. Mantener el control financiero a lo largo del año

Planificar los gastos a lo largo del año, y no solo en períodos extraordinarios, como los que pueden representar las rebajas o las vacaciones, es clave. Si se calculan los gastos fijos mes a mes (alquiler, internet, teléfono, luz e impuestos), el excedente que queda es lo que se puede disponer para afrontar los gastos variables. Por eso, establecer un límite a los mismos, y ser disciplinados en cumplirlos, puede ser de gran utilidad para no llevarse sorpresas. Un Excel nunca falla a la hora de llevar las cuentas, pero también hay muchos programas y aplicaciones móviles que pueden ser útiles.

4. Comparar precios

Optar por realizar compras con sentido y planificadas permite también comparar y buscar la mejor opción. De esta forma, es bueno realizar la búsqueda de los productos en Internet y elegir el precio que mejor se ajuste al presupuesto. Al mismo tiempo, son muchas las tiendas online que anuncian por adelantado cuáles van a ser sus ofertas y promociones, por lo que permanecer atento a este tipo de mensajes puede ser una buena forma de ahorrar un dinero.

5. Utilizar métodos de pago alternativos

Utilizar la financiación flexible durante la época de rebajas puede ser una opción interesante para alcanzar el objetivo sin renunciar al presupuesto definido de antemano. En concreto, puede ser una buena opción para acometer esas compras con sentido, que responden a una necesidad real, y cuyos importes pueden ser algo más altos.

Aplazame es el negocio de financiación flexible en punto de venta del banco digital WiZink. Su plataforma de ha transformado el acceso al crédito para compras online y en tiendas físicas en España.

Fue fundada en 2014 y adquirida por WiZink en 2017. Proporciona una solución disruptiva de financiación que se adapta a las necesidades de las tiendas, permitiéndoles atraer a nuevos compradores y fidelizar a los ya existentes. Asimismo, atiende a los requerimientos de los consumidores, que obtienen facilidades para afrontar el pago de sus compras.

WiZink es el banco digital experto en financiación al consumo en España y Portugal. Ofrece a sus clientes un amplio abanico de soluciones de financiación personalizadas, sencillas transparentes y digitales, así como productos de ahorro que buscan impulsar el potencial financiero de las personas de manera sostenible, responsable y realista.