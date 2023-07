Asseco Spain Group apuesta por la especialización y presenta un nuevo holding empresarial al mercado

Asseco Spain Group presenta un nuevo holding empresarial compuesto por Sora Anzen Company, AID Solutions, Raxon y Valorista Asseco Spain Group, reconocida multinacional tecnológica con más de tres décadas de experiencia en el mercado y una sólida presencia en España ha dado a conocer la creación de su nuevo holding. Este movimiento estratégico apuesta por la especialización de sus servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes y del mercado. El objetivo a largo plazo de la compañía es seguir impulsando la transformación digital y la innovación para liderar la vanguardia tecnológica y la producción de software en Europa.

Asseco Spain Group se consolida como una entidad integral de servicios de tecnología de la información que ofrece una amplia gama de soluciones 360º. Gracias a este nuevo holding, la empresa adopta un enfoque más estratégico y crea tres nuevas marcas especializadas, donde cada una de ellas busca la personalización tecnológica de alto valor.

El nuevo holding corporativo Asseco Spain Group estará compuesto por: Sora Anzen Company (especializada en ciberseguridad), AID Solutions (especializada e IA, Data analytics e IoT), Raxon (especializada en Infraestructuras y soluciones de IT) y Valorista (especializada en soluciones globales de IT y servicios de alto valor). A través de esta decisión, la compañía busca marcar la diferencia, generar un impacto significativo en el mercado y seguir liderando la transformación tecnológica.

"Es un hito corporativo para la empresa" señala José Antonio Pinilla Pérez, Presidente y CEO de Asseco Spain Group. "Desde los inicios de las operaciones de la organización en España hemos trabajado por ofrecer al mercado español nuestro expertise en IT y satisfacer sus necesidades y demandas. Ahora, ante el contexto actual, entendemos que la especialización es clave para impulsar las soluciones y servicios que ofrecemos a nuestros clientes y por ello hemos decidido crear tres marcas corporativas especializadas en ámbitos en donde somos referencia dentro del sector como lo son la ciberseguridad, IA y las soluciones hardware y servicios".

Asseco Spain Group queda conformado de la siguiente manera:

1. Sora Anzen Company

Esta división se enfocará en servicios de ciberseguridad avanzada, ofreciendo soluciones para infraestructuras de IT, auditorías de seguridad, simulacros de ataques y un Centro de Seguridad Gestionado. Con su tecnología punta, Sora Anzen Company permite anticiparse a cualquier tipo de ciberataque y salvaguardar los activos digitales de las empresas. Además, ofrecerá servicios de Microsoft, incluyendo Microsoft 365 Basic, Microsoft 365 Advanced y Microsoft 365 + Seguridad.

2. AID Solutions

Con un enfoque en la analítica de datos, la inteligencia artificial y el IoT, AID Solutions proporcionará servicios basados en IA, como la Analítica Predictiva y Prescriptiva, el procesamiento de lenguaje natural y la tecnología de Internet de las cosas (IoT). Con AID Solutions la compañía busca fusionar la tecnología con el potencial humano de cara a transformar el mundo de alrededor.

3. Raxon

Raxon ofrecerá soluciones digitales de vanguardia a las empresas, abarcando una amplia gama de servicios 360º, como personalización, servicios complementarios, financiación, licencias de Microsoft 365, soporte y mantenimiento, entre otros. Raxon busca ayudar y acompañar a las empresas en sus procesos de digitalización.

4. Valorista

Esta empresa se especializa en soluciones globales de hardware, software y servicios profesionales de alto valor. Sus años de experiencia en el mercado y el talento de su equipo de profesionales la han posicionado como una empresa referente dentro del sector a nivel nacional.

Asseco Spain Group se enorgullece de dar este importante paso en su trayectoria empresarial, consolidando su posición en el mercado español y ampliando su oferta de servicios de IT. A través de la creación de nuevas divisiones, la compañía española se compromete a ofrecer soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades cambiantes del mercado y de sus clientes.

Sobre Asseco Spain Group

Asseco es una multinacional de soluciones empresariales IT. Con 30 años de experiencia en el sector, la compañía se posiciona como especialista en ofrecer servicios de transformación tecnológica 360º, soluciones completas y personalizadas según las necesidades de sus clientes en 60 países diferentes.

En Asseco Spain Group trabajan diariamente con compañías principales del IBEX 35 de diferentes sectores; banca, seguros, farmacia, educación, etc. lo que les ha permitido posicionarse como un referente de soluciones en distintos ámbitos, ayudando a clientes en el proceso de digitalización.

Actualmente y en España, el grupo está conformado por cuatro compañías: Sora Anzen Company, AID Solutions, Raxon y Valorista con el objetivo de ofrecer una mayor especialización de servicios y satisfacer las necesidades de sus clientes y del mercado. A través de estos servicios tecnológicos 360, el holding busca posicionarse en los sectores de la ciberseguridad, IA, Data analytics, IoT, infraestructuras y soluciones globales de IT de alto valor.

A largo plazo, la compañía busca seguir impulsando la transformación digital y la innovación para liderar la vanguardia tecnológica en España. Más información: https://assecospaingroup.es/