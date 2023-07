El pago de la legítima es una de las cuestiones más importantes en el procedimiento de sucesión y herencia, por lo que resulta necesario contar con la asistencia de profesionales especializados en esta rama de la ley. Por este motivo, Abogados Herencias Barcelona cuenta con abogados herencia especialistas en Derecho Sucesorio y capaces de asistir a sus clientes en el pago de la legítima de acuerdo a la Ley Catalana.

Especialistas en Derecho Sucesorio en Barcelona Abogados Herencias Barcelona es un despacho conformado por profesionales expertos en herencias, sucesiones y liquidación de legítimas que cuenta con una trayectoria iniciada en 1980. Desde ese momento, proporcionan asesoramiento especializado a sus clientes, para guiarles en la planificación de sus sucesiones, así como en la resolución de percances que puedan surgir a lo largo del proceso. Para ello, más allá de sus conocimientos sobre leyes, valoran especialmente el vínculo que son capaces de generar con sus clientes, atendiendo a cada de uno de ellos con sensibilidad y discreción.

La metodología de trabajo de Abogados Herencias Barcelona se basa en la resolución tanto judicial como extrajudicial de procesos relacionados con herencias, realizando en primera instancia una consulta telefónica o por email sin coste, para poder revisar y estudiar cada caso en particular y ofreciendo así un presupuesto a medida, sin compromiso. Este despacho se asegura de que sus clientes se encuentren informados tanto de los costes como del estado de su caso a lo largo de todo el procedimiento, bajo una política de honorarios transparentes.

El pago de la legítima según la Ley Catalana De acuerdo al Código Civil de Cataluña, los legitimarios se encuentran facultados a recibir una parte mínima de la herencia del causante. El pago de la legítima puede realizarse por diferentes medios, entre los cuales se encuentran la entrega de bienes concretos, el establecimiento de un usufructo en favor del legitimario, la asignación de una renta o la adjudicación de capital. El método aplicado dependerá de las características de cada caso en particular, además de las disposiciones del testamento que se utilice como base a los fines de realizar el cálculo pertinente.

Los abogados herencia de este despacho ofrecen un asesoramiento legal personalizado en el pago de la legítima que incluye un análisis detallado de los pormenores de cada caso en particular y las necesidades del cliente respecto al pago de la legítima. Asimismo, orientan al cliente respecto al mejor medio de pago de la legítima para su caso en particular y resuelven las dudas y consultas sobre las diferentes formas de acceder al pago de la legítima y las implicaciones legales y fiscales de cada una de ellas.

Gracias a su especialización como abogados herencia, Abogados Herencias Barcelona se erige como el despacho ideal para solicitar el pago de la legítima en casos sucesorios.