Dentro de los esfuerzos por mitigar el cambio climático y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, saber qué es energía eólica es fundamental. Esta se ha convertido en una de las fuentes de energía más prometedoras a nivel global.

En este contexto, España es considerada como el segundo país europeo y el quinto en el mundo en potencia instalada. Castilla y León, Galicia y Aragón son considerados territorios líderes de la capacidad eólica, constituyendo la mitad de la potencia instalada en el sistema eléctrico nacional.

The Reason Behind, una revista de lifestyle sostenible brinda información actualizada relacionada con el medioambiente. Esto facilita a los usuarios la posibilidad de acceder a temas variados de interés general en distintas categorías que van desde el bienestar, moda y alimentación, hasta aspectos como la energía eólica, innovación, entre muchos otros.

¿Qué es energía eólica y cómo funciona? Un artículo publicado por The Reason Behind destaca no solo las ventajas de la energía eólica, sino también cómo funciona y en qué momento proviene de fuentes de energía verdes y limpias. El texto define este tipo de energía como la encargada de transformar el viento en electricidad de forma sostenible.

Se trata de una energía renovable y limpia, que no contamina y que adicionalmente, favorece la sustitución de energía producida mediante combustibles fósiles. La generación de energía se produce aprovechando la fuerza del viento mediante aerogeneradores. Estos últimos también se conocen como turbinas eólicas y constan de aspas de gran tamaño que giran cuando son impactadas por la corriente de aire.

La rotación de las aspas permite que se genere energía cinética, la cual se transforma en electricidad con el uso de un generador. Este proceso no implica la producción de emisiones de gases efecto invernadero, lo que beneficia a la sociedad y al planeta.

Ventajas que proporciona la energía eólica Según el texto de The Reason Behind, España cuenta con más 1.200 parques eólicos. La razón por la que se ha popularizado la energía eólica es por las múltiples ventajas que ofrece a la población y al planeta. Una de las más destacadas es que se trata de una fuente abundante e inagotable de energía, la cual además no tiene caducidad y está disponible en todo el mundo.

Asimismo, se distingue por su versatilidad, ya que es un tipo de energía que puede instalarse en cualquier tipo de suelo. También destaca por ser una de las fuentes de energía más limpia y por su capacidad para generar empleo local y fomentar la economía de los países que instalan sistemas de energía eólica.

En definitiva, la energía eólica se ha posicionado como una de las principales soluciones energéticas sostenibles en la actualidad. A través de fuentes de información como The Reason Behind, es posible informarse acerca de los avances en este tipo de energía, así como también de otros temas relacionados con el lifestyle sostenible.