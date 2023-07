Vicen Sánchez Guerrero publica ‘Bordando olas’, un libro alegre y dinámico en el que 'la fe y la esperanza triunfan por encima de todo'

CÍRCULO ROJO.- Vicen Sánchez Guerrero destaca de su libro, Bordando olas, su carácter alegre y dinámico en el que “La esperanza y la ilusión triunfan por encima de la desidia, la tristeza, las contrariedades y los duros golpes de la vida misma”, añade.

La trama de esta obra, cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Pedro Cavadas, gira en torno a tres mujeres de distintas generaciones de una misma familia. “Esas mujeres de ayer y de hoy, van y vienen en la obra con sus destinos caprichosos como las olas que vienen y van, adentrándose en el mar o muriendo en una playa. La vida de cada personaje es única como únicas e irrepetibles son las olas. Olas que en mi caso simbolizan esperanza porque cuando una ola muere en la playa, vuelve al profundo mar para, tomando de nuevo fuerzas, volver a renacer”, explica ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, en ella el lector va a encontrar un libro alegre que de vez en cuando le invitará a levantar la cabeza para revivir recuerdos con añoranza y nostalgia. “Estamos ante una novela costumbrista e intimista en la que narraciones, descripciones, diálogos y argumentos se entremezclan formando una amalgama a la que también se unen canciones, poemas, cartas… El lector se topará con romances anónimos de la España del ayer, leyendas reales, historias verdaderas y ficticias, poesías de un pueblo y canciones de hoy que huelen a ayer”, añade Vicen.

Sinopsis «Pum, pum, pum…»

«La bordadora parecía quedar presa entre los palos del bastidor y el telar delante de ella. Sobre el mismo se dibujaban aquellos diminutos bodoques que, junto a otros iguales a él, configuraban una hilera de círculos que bailaba haciendo curvas y que simulaban olas enredadas sin principio ni fin, creando una jareta preciosa que iba apareciendo bajo los dedos de aquella incansable y pulida mano, cuya presencia su dueña se empeñaba en perpetuar a través de un minucioso y perfeccionista bordado.

«En el silencio de la siesta, con el sudor recorriendo los pliegues de los moños linchados por multitud de horquillas de las muchachas, solo se escuchaba el dulce tamborileo de la aguja sobre el bastidor: pum, pum, pum…».

En la inmensidad y anchura de la vida, el ser humano debe enfrentarse al capricho de su suerte adaptándose a las circunstancias que le toque vivir con la ayuda de las herramientas que posea. En el inmenso mar de nuestra existencia, cada ola alcanzará la orilla apoyándose en movimientos, empujes, vaivenes y caricias del viento. En la novela que tienes en tus manos, un moderado oleaje romperá delante de tus ojos, aportándote, querido lector, una fuente de agua fresca que te ayudará a abandonar el anquilosamiento de tu pasado y a entender las vidas y circunstancias de otras generaciones: olas de hoy y de mañana. Olas que cruzan el ancho mar bordándose a sí mismas con la espuma de mar y el abrazo del viento.

Cada una de las vidas que aparecen en esta novela —la de Tola, la de su nieta Lea, la de Arik, la de Amelia…— no son sino olas irrepetibles que pertenecen a la mar del ayer, del hoy y del mañana. Olas: agua de mar en forma de espuma que el viento acaricia y empuja y cuyo propósito de vida, paradójicamente, es morir en una playa. Olas que suben y bajan, que vienen y van, como la fina aguja atravesando el telar.

Autora Vicen Sánchez Guerrero.

Nació un 27 de julio de 1970 en Fuente del Maestre (Badajoz). Es licenciada en Filología anglo-germánica por la Universidad de Extremadura e imparte clases en el I.E.S. Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros (Badajoz). Está casada y es madre de tres hijos.

Me veo como un todo compuesto por dos mitades antagónicas que se complementan entre sí. Empática y tímida a la vez, jovial pero triste ante las miserias, pacífica, aunque obstinada e incansable guerrera frente a las injusticias. Se me conquista fácilmente con una sonrisa, una mirada, un abrazo y un beso. Y, afortunadamente, conocí al de Nazaret, que es el timón de mi vida y mi brújula en el ancho mar de mi existencia.