Ciberconsejos para estar protegidos este verano, con Bidaidea

Por fin llegan las esperadas vacaciones y se preparan maletas llenas de “por si acaso”, pero ¿cómo hay que prepararse en verano para posibles ciberataques? A nadie se le olvida poner la alarma cuando se va de casa cargado de maletas, pero, sin embargo, la gente se relaja con la ciberseguridad.

En esta época del año, muchos ciberdelincuentes aprovechan el escenario para incrementar sus campañas de phishing, con el objetivo de extraer datos confidenciales o atacar los equipos del usuario con malware. Es por ello por lo que los expertos en ciberseguridad, como los de Bidaidea, recomiendan tomar algunas medidas para prevenir estos ciberataques.

Pautas cruciales en ciberseguridad para tener en cuenta en verano En las vacaciones de verano, es frecuente encontrar redes WiFi abiertas en hoteles o espacios públicos. Sin embargo, muchas de ellas son vulnerables al robo de información transmitida por la red, así como de los datos almacenados en los dispositivos conectados. Por ello, desde Bidaidea recomiendan limitar o evitar la conexión hacia este tipo de redes, así como desactivar las conexiones automáticas de WiFi o Bluetooth.

Por otro lado, en zonas abarrotadas, cada vez es más común la práctica del shoulder surfing, que consiste en espiar a las personas por encima del hombro para obtener datos confidenciales, como claves de cuentas personales o números de PIN bancario. Bajo este escenario, es importante tener precaución con los curiosos en los alrededores y evitar compartir credenciales. Además, es muy importante que acostumbrarse desde este momento a utilizar contraseñas seguras en las diferentes plataformas digitales.

Junto a ello, es importante comprobar que las páginas de viajes que se utilizan para gestionar las vacaciones sean sitios seguros. Asimismo, hay que prestar atención a los textos de correos electrónicos (por ejemplo, si tienen algún link o archivo adjunto), ya que muchos ataques de phishing se hacen pasar por comunicaciones empresariales reales, pero suelen cometer ciertas equivocaciones comunes, como faltas ortográficas o errores gramaticales, que delatan su intención de robar la información. Ante la duda, mejor no abrir correos que no sean de confianza.

Pese a que todos los años se recuerda, no está de más volver a hacerlo. Cuidado con las redes sociales. No hay que olvidar que las fotos que se suben son pistas que se dejan a posibles (ciber) delincuentes. Y no solo porque se advierta de que alguien no está en su vivienda habitual, sino porque pueden hacer el seguimiento de los dispositivos móviles gracias a las IPs. Hay que ser precavido/a a la hora de subir contenido a las redes sociales.

Así que, ya se sabe, no hay verano sin ciberseguridad.