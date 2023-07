Frenar la miopía infantil, con la Clínica Oftalmológica Novovisión

Una reciente publicación científica pone de manifiesto que pocos padres saben que hoy se puede frenar el crecimiento de la miopía de sus hijos.

Problemas derivados de la miopía La miopía es un problema visual muy común, que afecta a la capacidad de ver claramente a larga distancia, que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de niños y adultos, y lo peor, pasados los 30 años la miopía genera problemas visuales graves como la maculopatía, el desprendimiento de retina, la catarata y el glaucoma que en algunos casos no se pueden resolver.

El riesgo de padecer estos problemas es tanto mayor cuantas más dioptrías se desarrollen en la infancia y adolescencia y no se modifica por operarse.

Las investigaciones para detener la miopía infantil son muy recientes En este sentido, el equipo de la Clínica Oftalmológica Novovisión es el más destacado en el ámbito científico internacional, porque cuenta con 42 investigaciones científicas sobre cómo detener la evolución de la miopía en los niños.

El equipo de Novovisión considera imprescindible dar a conocer que hoy la miopía de los niños se puede frenar y en muchos casos detener completamente. Y que esta es la única forma de evitar los problemas derivados de la miopía. Destacar también que aunque las intervenciones de cirugía refractiva son generalmente la mejor forma de corregir una miopía, de lograr que los miopes vean bien, no evitan en absoluto los problemas que tienen los miopes sobre todo a partir de los 50 años. La única forma de evitar estos problemas es que la miopía no se desarrolle en la infancia y la adolescencia.

Desconocimiento de los padres Una publicación científica muestra una encuesta sobre el conocimiento que tienen los padres en un país en el que la incidencia de la miopía es superior al 90 %. Solo el 70 % de los padres saben que se debe tratar a los niños y adolescentes para frenar su miopía. En España, las cifras son mucho peores, muy pocos padres buscan a oftalmólogos especializados en frenar la miopía infantil.

Es curioso como todos los padres se preocupan por la miopía de sus hijos, pero muy pocos estudian el problema con objetividad y ven la necesidad de aplicar los nuevos tratamientos para evitar la miopía de su hijo.

El freno a la miopía infantil en la Clínica Novovisión Es importante que los niños, a partir de los 3 años, reciban la atención de profesionales especializados en detener la miopía.

A diferencia de la mayoría de las clínicas, el centro oftalmológico Novovisión cuenta con una unidad de control de miopía. En esta unidad, se detecta la predisposición a ser miope a los 3 años, antes de que comiencen a tener dioptrías. Los médicos establecen una estimación de la evolución de las dioptrías que va a tener el niño basándose en los recientes estudios científicos que utilizan los antecedentes de los padres y los datos del niño. Con estos datos se recomienda el mejor tratamiento para cada niño, que en muchas ocasiones es una gota de un colirio a diferentes concentraciones. Es imprescindible también medir la longitud del ojo cada 6 meses.

Colaborar para una investigación Actualmente, en la clínica oftalmológica Novovisión se está investigando sobre los genes que intervienen en el crecimiento de la miopía para poder tratar de forma específica a los niños en función de su genética.

Si en la familia hay 2 hermanos mayores de 20 años, que uno tenga miopía y otro no, es posible ponerse en contacto con la clínica (geneticamiopia@gmail.com). Harán un control oftalmológico y analizarán los genes que tienen que ver con el ojo en una gota de la saliva. Es un estudio concertado con la universidad y todo es gratis para los 2 hermanos.

En resumen El desarrollo infantil es un proceso crucial en la vida de cada niño, ya que establece las bases para su crecimiento físico, cognitivo, emocional y social. Por su parte, la miopía es un trastorno que aumenta hasta los 18 años, o incluso hasta los 25 en los casos de miopía más altas.

Si bien la contrapartida principal de la miopía infantil es la pérdida de vista, a largo plazo es capaz de causar daños irreversibles. Las personas miopes, mayores de 50 años, tienen un mayor riesgo de padecer problemas visuales que derivan en la ceguera, tales como el glaucoma, la degeneración de la mácula e, incluso, un desprendimiento de retina.

Es clave que los niños, a partir de los 3 años, tengan un chequeo realizado por un equipo médico especializado en frenar la miopía infantil para detectar el problema incluso antes de que aparezcan las dioptrías y si está indicado, pautar el tratamiento apropiado para detener esa miopía. Deben realizarse controles cada 6 meses. En estos casos, la Clínica Oftalmológica Novovisión, por medio de su unidad de control de miopía, aplica los tratamientos más efectivos capaces de reducir a su mínima expresión su progresión.