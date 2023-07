Protección contra impagos en el alquiler de viviendas, con Wolo

Entre el mes de junio de 2021 y el mismo mes de 2022, los impagos por alquiler en España aumentaron un 5,2 %. Asimismo, los inquilinos deben a sus caseros una media de 6.874 euros, un 7,9 % más que el año anterior. En dicho contexto, los inquilinos morosos se han convertido en la principal preocupación de muchos propietarios.

Para solventar estos inconvenientes, se han creado los seguros de impago, dichas herramientas permiten evitar las confrontaciones y proteger la propiedad privada. Su contratación se duplicó en el segundo semestre del año 2020, de acuerdo con los datos del Observatorio Español del Seguro de Alquiler (OESA). Empresas como Wolo ponen a disposición de los interesados este servicio de alquiler seguro.

¿Qué es la protección contra impagos en el alquiler de viviendas y para qué sirve? Normalmente, los arrendadores suelen protegerse legalmente solicitando al inquilino avales bancarios o personales, así como el pago de una fianza más garantías adicionales de una o dos mensualidades. Con un seguro de impagos de alquiler, esta protección es aún más completa, y permite a los propietarios evitar cualquier incidente o problema. Este tipo de seguros es cada vez más demandado por los arrendadores, ya que así pueden acceder a diferentes garantías que defienden y protegen sus intereses.

El seguro puede cubrir el pago de varias rentas mensuales en caso de impagos, o como en el caso de Wolo y su servicio de Alquiler Garantizado, sin límite de tiempo. Esto quiere decir que, sin importar lo que pueda durar un posible reclamo al inquilino, o proceso de desahucio, con Wolo el propietario no dejará de cobrar su alquiler cada mes. Por lo general, la cantidad de meses quedará estipulada en la póliza de seguros. Asimismo, a través de abogados expertos, el asegurador podrá reclamar a los inquilinos las cuotas que no hayan sido pagadas. Si estos se niegan, se procederá a entregar una sentencia de desahucio o condena por impago.

La aseguradora será la responsable de realizar los trámites legales que sean necesarios para obtener dicha sentencia. De esta manera, el propietario podrá disponer de su propiedad en menos tiempo.

¿Cómo protegerse de los impagos desde el comienzo? La prevención es la clave en cualquier negocio y los alquileres no son la excepción. Para esto, es necesario hacer un estudio a nivel personal y financiero de cada candidato que desee alquilar la propiedad. También es importante contar con un asesor jurídico que permita evaluar y analizar a los candidatos. De esta forma, se evitará otorgar el contrato a personas con mayores posibilidades de retrasarse en sus pagos. Desde la publicación del anuncio, las solicitudes empiezan a llegar y es normal que surjan dudas cuando el propietario alquila por su cuenta. ¿Será un buen inquilino? ¿Cuidará de su casa? ¿Será respetuoso con los vecinos? ¿Pagará siempre en fecha?

Una buena recomendación es tercerizar esta tarea con empresas que se encarguen de todo el proceso de alquiler. Desde realizar las fotos, la publicación o las visitas, hasta el filtrado de inquilinos, la redacción del contrato y garantizar el pago a los propietarios.

La empresa Wolo, posicionada como una de las empresas de alquiler de viviendas mejor valoradas del país, provee un servicio completo que incluye el asesoramiento previo para un alquiler seguro, la búsqueda de inquilinos fiables y un servicio superior al típico seguro de protección contra impagos, con todo lo que este implica, llamado Alquiler Garantizado. Además, se encarga de cobrar cada mes el alquiler sin falta y ofrece una cobertura de impagos por tiempo indefinido, mientras el propietario puede hacer un seguimiento estricto de todo el proceso de alquiler, desde la plataforma desarrollada por la empresa

Con el aumento del precio del alquiler, algunas personas pueden presentar atrasos en sus pagos, por lo tanto, es necesario evitar este riesgo. Contratar un seguro de protección contra impagos como el Alquiler Garantizado es una buena estrategia que los propietarios pueden adoptar para proteger sus finanzas, y todo lo que necesitan en materia de seguridad del alquiler, lo encontrarán en Wolo.