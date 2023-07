Wood Addicts dispone de discos y círculos de madera a medida

Hoy en día, muchas personas se están aficionando a remodelar alguna parte de su hogar o cambiar el aspecto de una habitación concreta de su casa. La carpintería se ha convertido en el nuevo hobbie de muchos, pero encontrar materiales de calidad y que cumplan con las expectativas deseadas no siempre es fácil.

En este sentido, destaca una empresa online que ofrece discos y círculos de madera a medida, entre otras cosas. Wood Addicts es el aliado perfecto para los amantes de las manualidades, las bellas artes y el bricolaje, con un muy amplio surtido de discos y círculos de madera de diferentes grosores y dimensiones.

Discos y círculos de madera a medida en Wood Addicts Wood Addicts dispone de discos y círculos de madera desde 1 cm de diametro para hacer botones hasta 120 cm de diametro para hacer decoraciones, obras de arte, carteles. Disponibles desde 2 mm de grosor hasta 5 cm de grosor, en madera DM, madera natural de chopo o madera blanca lavable.

Están fabricados de un material duradero y muy flexible, con superficie lisa y textura homogénea. El espacio en blanco del que disponen en la superficie sirve para realizar manualidades de madera, como pintura, escritura, teñido, grabado, etc. Son ideales para llevar a cabo actividades creativas y se pueden usar para colgar en puertas, de posavasos, como elementos decorativos de una pared de fiesta, accesorios, bases para puzzles, cerámicas o relojes, etc.

La empresa también realiza círculos por encargo, de acabados, colores, texturas o dimensiones especiales. También proporciona grandes descuentos por volumen de compra.

Más sobre Wood Addicts Wood Addicts es una pyme industrial y nacional, que fabrica ella misma el 100 % sus productos. Su madera es sostenible y posee un certificado de Gestión Forestal Sostenible, lo cual significa que la madera es legal y los árboles se replantaron, y todos sus metacrilatos son reciclables y varios son reciclados. La firma se dedica a proporcionar soportes y materiales para los aficionados al bricolaje, a las manualidades, a las bellas artes y a las artes visuales, explotando las diferentes posibilidades del uso de la madera, un material noble, renovable, estético, agradable, moldeable, resistente, saludable y natural.

Esta carpintería moderna dispone de máquinas de corte de control numérico, con tecnología láser y CNC. Estas pueden cortar tableros de madera de hasta 330 x 1.250 cm, de entre 1 y 50 mm de grosor. La web ofrece envíos por paquetería en un lapso de 24 h a nivel nacional.

En su catálogo online, la empresa dispone de una gran cantidad de maderas y plásticos diferentes, con colores, texturas, acabados y usos variados, desde rechapados de maderas nobles como el roble o la haya, que pueden servir para hacer llaveros, medallas, trofeos, regalos personalizados, hasta tableros hidrófugos o ignífugos de madera DM, que se usan en la construcción, pasando por tableros alistonados de abeto y pino, que son ideales para los artesanos y artistas que se dedican al dibujo pirograbado o a la pintura sobre madera. También ofrecen muchas referencias, especialmente dedicadas a las personas y empresas que tienen máquinas de corte láser, desde madera DM de 1,5 mm de grosor, a DM blanca o de colores y chapas naturales de maderas de 2, 3 o 4 mm de grosor.

Asimismo, si el cliente lo desea, Wood Addicts facilita un servicio de corte a medida de cualquier pieza, tanto en cortes rectos como en formas (basándose en un archivo con un dibujo vectorial que el cliente tiene que enviar). Esto permite a particulares y profesionales pedir una pieza exacta para construir una estructura o ajustarse a la perfección a un espacio disponible, por ejemplo un peldaño o un espejo plástico para una puerta de baño.