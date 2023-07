ETL ILIA y su ayuda para abrir una empresa en España

Para abrir una empresa en España es necesario cumplir con una serie de requisitos y pasos necesarios. En primer lugar, se debe escoger una forma jurídica y un nombre que no esté siendo utilizado. Después, hay que redactar los estatutos sociales, abrir una cuenta bancaria a nombre de la nueva empresa y realizar distintos trámites en varias dependencias de la administración pública.

Una opción para simplificar este proceso es recurrir a los servicios de la asesoría ETL ILIA, cuyo equipo jurídico ha creado más de 1.500 sociedades, sucursales y filiales. Esta firma cuenta con un departamento específico para constitución de empresas que se encarga de todo el proceso de manera integral.

Abrir una empresa en España con ETL ILIA Esta empresa es un punto autorizado para la creación de sociedades de manera telemática, Punto de Atención al Emprendedor (PAE), punto oficial de ayuda al emprendedor y también Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). Estas credenciales permiten que ETL ILIA constituya sociedades de forma telemática en 48 horas.

En particular, el equipo de esta empresa se especializa en sociedades limitadas. Para crear este tipo de empresas, estos profesionales se encargan de todo el proceso, comenzando con el asesoramiento y finalizando con la entrega de todos los documentos. A propósito de esto último, los especialistas de ETL ILIA realizan la redacción de todos los documentos necesarios, entre los que se incluyen los estatutos sociales, pactos de socios y escritura de constitución.

Este servicio incluye la inscripción en el Registro Mercantil y las altas correspondientes en Hacienda y Seguridad Social. Una vez finalizados todos los trámites, ETL ILIA entrega la sociedad lista para empezar a facturar, con CIF definitivo y certificado digital incluidos. Además, los profesionales de esta firma también se especializan en la creación de filiales de empresas extranjeras en España.

¿Qué es una sociedad limitada? En una sociedad limitada la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado, sin afectar el patrimonio personal. Esta forma legal es el tipo de sociedad más utilizado por pequeños empresarios. Existen distintas variantes para constituir empresas de esta manera. Por ejemplo, en una sociedad limitada de formación sucesiva no existe un capital mínimo, pero sí distintas limitaciones en cuanto al reparto de dividendos para proteger a terceros.

Por otra parte, una sociedad limitada nueva empresa tiene características especiales y su objeto social es amplio, por lo que puede desarrollar distintas actividades. En estos casos es posible obtener ventajas fiscales durante los primeros años de la sociedad.

Con el apoyo de ETL ILIA es posible escoger la manera más conveniente de abrir una empresa en España a través de un proceso rápido y eficiente.