La subasta de una plataforma online de salud con recetas, dietas, ejercicios y coaching nutricional

La app hace uso de la inteligencia artificial y divulga contenidos científicos para fomentar un estilo de vida saludable, todo ello apoyado en un equipo de nutricionistas que supervisan el cambio de hábitos de los usuarios.

La valoración de la aplicación asciende a 300.000 euros.

Tras la pandemia, la mayor parte de la población llevó a cabo un cambio de hábitos vigilando más la salud y los factores de riesgo que pudieran influir en ella. De hecho, entre finales de 2021 y principios de 2022, la preocupación por la salud se situó como la principal preocupación de los españoles, por encima incluso de factores como la economía o el empleo, según mostró el barómetro del CIS en ese momento. Es por eso por lo que plataformas como myHEALTH WATCHER se constituyeron como una herramienta para lograr mejorar el estilo de vida de sus usuarios.

Para ello, ''ponían la tecnología y la personalización al servicio de la salud’’, según se puede leer en su web, todavía activa, pese a que esta plataforma, valorada en 300.000 euros, se subasta actualmente en la web de eactivos.com hasta el próximo 17 de julio.

Esta plataforma incluye distintos servicios (algunos de ellos premium), puesto que contaba con distintas líneas de negocio para alcanzar usuarios de todo tipo. Su objetivo se basaba en promocionar el conocimiento basado en la evidencia científica y fomentar el espíritu crítico para tomar decisiones alimentarias y evitar ‘’modas’’ que pudieran ser perjudiciales para la salud. Para ello, hace uso de la inteligencia artificial. El conglomerado de servicios de esta plataforma lo forma Wizzyu, una app gratuita que permite escanear los alimentos para saber cuáles son más sanos. También Myfreshfood, un recopilatorio de recetas creadas por nutricionistas y con una preparación paso a paso.

La parte premium cuenta con Healthy Teams, un servicio enfocado a las empresas para generar rutinas de hábitos saludables, tratando de mejorar el ambiente de trabajo y la calidad de vida de los empleados, aumentando su productividad y disminuyendo así el absentismo laboral, así como con un servicio individualizado: my Health Coach de la mano de un equipo de nutricionistas que supervisan la dieta y la actividad física de sus usuarios periódicamente. Asimismo, esta plataforma está vinculada con los dispositivos de Amazon con la asistente de voz, Alexa, para poder recibir consejos y recetas saludables en cualquier momento del día.

¿Cómo se puede pujar por este activo? En primer lugar, cualquier persona puede participar en una subasta activa de eactivos.com. Al acceder a la web, se debe llevar a cabo el registro en la base de datos a través del botón ubicado en la esquina superior derecha e introducir los datos personales que se necesitan: nombre, apellidos, género, etc.

Es importante contar con un número de teléfono válido, ya que se recibirá automáticamente un SMS de confirmación de su perfil y se deberá introducir para validarlo. Una vez hecho esto, se podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta del precio de salida. Asimismo, en el caso de querer participar por otra persona o por una empresa, se debe crear otro perfil de representado con los datos que correspondan. En esta subasta no se requiere constitución de depósito.

