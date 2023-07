Patinetes eléctricos Madrid de la mano de HTO Urban Mobility

El uso de los patinetes eléctricos como medio de transporte cuenta con múltiples beneficios. Por un lado, es más ágil y rápido que otros medios. Gracias a este aparato, se acortan los tiempos de desplazamiento, se llega antes a los lugares y se ahorra mucho tiempo. Además, no hay que perder tiempo buscando lugar donde aparcarlo, ya que se puede acceder a los lugares con él y evitar encadenarlo. Por otro parte, su uso significa un ahorro de dinero, ya que su adquisición no es cara, su gasto en energía es mínimo, no requiere gastos adicionales como estacionamiento y su mantenimiento es mucho más sencillo que el de las motos y coches. Cabe destacar también que es fácil y divertido de utilizar, no requiere esfuerzo y puede ser muy operativo para algunos tipos de discapacidad o limitaciones. Asimismo, para su compra uno de los mejores sitios de patinetes eléctricos en Madrid es HTO Urban Mobility.

Sobre HTO Urban Mobility HTO Urban Mobility es una empresa que se dedica a la venta de vehículos de movilidad personal. Su sede se encuentra en Madrid, pero sus servicios se extienden a toda la Península. En este camino, su amplia gama de productos incluye patinetes eléctricos, monociclos eléctricos, bicicletas eléctricas, hoverboards, scooters eléctricas y accesorios como cascos, y repuestos. A su vez, además de la venta, también se especializan en la compraventa, en la reparación, en el mantenimiento y en el alquiler.

Distribuidor de patinetes eléctricos Desde sus comienzos, HTO Urban Mobility se ha lanzado como tienda de patinetes eléctricos. Después, la empresa ha decidido ir agregando otros productos y servicios a su catálogo. Esto la ha llevado a ser uno de los negocios más especializados en todo lo relacionado con este medio de transporte personal.

Otros de los servicios que prestan es la distribución de patinetes eléctricos a otros establecimientos del sector. Son Distribuidores oficiales de Dualtron y Teverún en España. Ofrecen soluciones de movilidad sostenible de alta calidad, con una gran variedad de opciones para elegir para el profesional.

A su vez, HTO Urban Mobility cuenta con un taller propio para cualquier tipo de reparación y mantenimiento de patinetes eléctricos.

HTO Urban Mobility ha nacido con la misión de apostar por un futuro limpio y sostenible donde la movilidad urbana eléctrica se instale cada vez más en la sociedad. Para ello, la empresa cuenta con el compromiso de ofrecer no solo los mejores productos del mercado y una atención personalizada, sino también un servicio satisfactorio y de calidad en cuanto a reparaciones y mantenimientos.