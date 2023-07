El aborto destruye a la mujer

Hoy, primero de julio, primer sábado de mes, consagrado a la Santísima Virgen María. Hay que repetirlo todas las veces que sea necesario; el ser más maravilloso creado por Dios es la mujer. En ella depositó Dios un instinto maternal en el cual fundamentaba toda la creación, unida a su Poder Omnipotente, para la procreación, aumento y perseverancia, de la persona humana. Por tanto es un ser único, maravilloso, sin ella no habría humanidad.

Satanás, cuya naturaleza es superior a la nuestra pues un ángel aunque caído, vio como la mujer era su principal enemigo, y por tanto había que luchar contra ella para envilecerla, es decir, hacerla despreciable. Y vemos como su plan ha conseguido que muchas mujeres, las llamadas feministas radicales, hayan conseguido y contagiado a otras mujeres, sobre todo a las jovencitas que el aborto sea un derecho.

El aborto no solamente es un crimen sean las circunstancias que sean, violación, menor de edad, etc. Es un crimen por que eliminan a una vida humana que es diferente de la vida de la madre, pero necesaria para su desarrollo y llegar a su nacimiento, un nuevo ser que es carne de su propia carne, por tanto no hay ninguna razón que justifique el aborto; habrá que ayudar a la embarazada y hacerla comprender que ella es un ser único, creado por Dios para el mantenimiento del genero humano, un ser maravilloso, envidia de Satanás que se vio vencido por una humilde mujer.

Y quiero terminar este escrito con optimismo, por que Satanás no puede terminar con la obra más maravillosa que Dios ha creado: LA MADRE Y LA MADRE DE TODAS LAS MADRES, SU MADRE SANTISIMA, LA CUAL APLASTARA LA CABEZA DE LA SERPIENTE INFERMAL. FELICIDADES Y GRACIAS A TODAS LAS MADRES POR SU SACRIFICIO POR TODOS SUS HIJOS. QUE DIOS Y LA SANTISIMA VIRGEN OS BENDIGA.