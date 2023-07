La conciencia desconectada de Sánchez

Nuestro presidente acaba de santificar a Hitler. A partir de ahora, hay que llamarlo San Hitler. A estas alturas ya sabemos todos lo que hizo este buen señor, pero, ¿quién no comete errores, eh?

No era perfecto, ya lo sabemos, pero sí limpio. Todo lo que le achacan y en lo que abunda la gente insidiosa, solo son ganas de ensuciar su imagen. Esto es lo que se desprende de la entrevista que le hizo Ana Rosa Quintana a Sánchez. Dijo lo siguiente: ”No tienen nada contra mí. No soy perfecto, pero sí limpio”.

Sr. Sánchez, ¿conoce la locución latina de origen medieval que dice:” Excusatio non petita, accusatio manifesta”? Según la Wikipedia, la traducción literal es "excusa no pedida, acusación manifiesta". Significa que todo aquel que se disculpa de una falta, sin que nadie la haya pedido, tales disculpas le están señalando como autor de la falta.

Sr. Presidente, su boca le ha jugado una mala pasada. Esto por una parte y por otra, aunque fuera verdad que no es corrupto, según a quedado claro en el caso de Hitler, eso sería lo de menos, ¿no cree? ¿O es que, en su escala de valores, el genocidio está por debajo de la corrupción? Después de oírle aquello de: ”Yo no miento, cambio de opinión y rectifico”. Si esto es aplicable a todo el mundo, ¿estaremos todos salvados?

En fin, Sr. Sánchez, sepa que tengo serias dudas sobre si tiene enchufada la conciencia.