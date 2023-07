¿Es este nuestro nivel moral?

Siempre, en todos los países civilizados, se ha cuidado de la vida de las personas, también de la salud mental. Y si alguien, en un momento de locura, mostraba deseos de morir, se le ayudaba para hacer una reflexión adecuada. Ahora, en cambio, se aprueba y se aplaude la eutanasia y se facilitan los medios para que quien quiera pueda pedir la muerte. Es el derecho a elegir, y no hay nada más que hablar.



Es una manifestación más del deterioro social al que se llega cuando no hay ningún sentido trascendente, cuando se olvida que luego hay otra vida y hay que prepararse para ella. El colmo es que en la campaña electoral se presente como uno de los derechos de la persona.

Alguien podría pensar que se aprueba la eutanasia porque hay casos de enfermos que sufren mucho y entonces podría parecer lógico ayudarle a quitarse la vida. Esto es manifiestamente inmoral, contrario al sentido de la vida que ha estado presente en todas las civilizaciones durante siglos y siglos.

Pero que además lo sugieran como la primera máxima de una campaña electoral nos hace pensar que hay gente que ha perdido totalmente la cabeza. Que se plantee como un derecho, una elección, como quien piensa donde irá en las vacaciones de verano.

Este es el nivel moral de nuestra sociedad y, quizá, lo más triste es que haya tantas personas a quien les parezca lo más correcto. Es de suponer que si a un partido político se le ocurre semejante barbaridad es porque calcula que habrá muchos votantes a quienes les parezca lo más correcto.

Mira que si somos libres somos libres, y si quiero quitarme la vida que el Estado me facilite los medios. Yo soy quien elijo, a mí que no vengan con monsergas. Así estamos en este país.