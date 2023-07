¿Derogará Feijóo la brutal subida de impuestos y gasto público del 'sanchismo'?

Habla muy poco Feijóo de derogar tres de las patas más letales del 'sanchismo': la impositiva, el gasto y la deuda. Se ha limitado a prometer la eliminación del impuesto extraordinario a la banca y a las eléctricas que, por cierto, ya se confirmó en su día que eran temporales, y a "bajar" el IRPF -sin concretar- a los que ganen menos de 40.000 euros. Lo de la "bajada" es la primera gran mentira de Feijóo, ya que no va a bajar el impuesto, sino solo deflactarlo a las rentas medio bajas, que no es otra cosa que actualizar la base imponible para que esas rentas no paguen de más por lo efectos de la inflación y de la subida de esos salarios.

La cuestión es: ¿va a derogar Feijóo la brutal subida de impuestos que nos deja Sanchez en herencia? ¿cuál es su plan para la reducción de la gigantesca deuda pública, que ya supera los 1.500.000 millones de euros? O acaso es que la derogación del 'sanchismo' es únicamente dejar de soltar a la calle a violadores y sediciosos y mentir un poquito menos?

Espero - sentado - que Feijóo aclare los siguientes puntos durante la campaña electoral: ¿Mantendrá la indexación al IPC para las pensiones, y la subida de este año del 8.5% en las contributivas, que supone un gasto extra de 15.000 millones no solo este año, sino para todos y cada uno de los próximos años?

¿Qué hará con la Administración y sus trabajadores tras el aumento en 300.000 personas del empleo público en esta legislatura?

¿Deflactará el IRPF a la inflación a todos los contribuyentes, o sólo a las rentas de hasta 40.000 euros?

¿Derogará la subida de los tipos marginales mas altos del IRPF, tanto tramos de renta (cuatro puntos) como de ahorro (hasta el 28%) ?

¿Anulará la subida de casi el 9% en las bases máximas de las cotizaciones sociales y los recargos en las cotizaciones sociales a cargo de las empresas a través del mecanismo de Equidad Intergeneracional?

¿Qué hará con la reducción (cercana a la eliminación) de la desgravación por aportaciones a planes de pensiones?

¿Derogará el impuesto extraordinario de "solidaridad sobre las grandes fortunas" que, al armonizar el impuesto de Patrimonio, trata de impedir la bonificación al mismo en Madrid y Andalucía?

¿Mantendrá la subida del impuesto de sociedades, incluyendo el nuevo tipo mínimo ?

¿Anulará el aumento de los impuestos de plusvalía municipal, IRPF, IBI al haberse incrementado los valores del catastro?

¿Le apetecerá dejar sin efecto la subida en Sucesiones y Donaciones al haber cambiado Sánchez la tributación de los pactos sucesorios?

¿Eliminará la subida del impuesto de matriculación, (1000 euros mas de media por vehículo)

¿Mantendrá la subida del impuesto a las primas de seguros, del 6 al 8%?

¿Tendrá alguna gana de eliminar el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas?

¿Qué hará con la subida de la base del impuesto de Patrimonio, del 2.5% al 3.5%, siendo no ya solo uno de los pocos países que lo mantienen, sino el único que lo sube?

¿Derogará la tasa Tobin, que penaliza al pequeño inversor, el ahorro y la llegada de inversión extranjera?

¿Derogará la tasa Google, que penaliza la inversión en digitalización y nuevas tecnologías en un país muy retrasado en ello como España?

¿Derogará la ley anti Opas, que limita la inversión extranjera en España y que es un atentado contra el libre movimiento de capitales en la Unión Europea?

¿Llevará adelante el nuevo canon digital, que pretende triplicar esta tasa para los móviles, entre otros dispositivos?

¿Derogará el nuevo régimen de la seguridad social para los autónomos, que les impide elegir su cuota y les masacrará año a año con las subidas mas brutales de la historia?

¿Anulará la nueva ley de vivienda pactada y presentada con Bildu, que ataca al propietario, deprecia su propiedad, y protege el impago y al okupa?

¿Mantendrá la reforma laboral de Yolanda Diaz? Y tanto que sí. Si hasta votaron a favor para que saliera adelante.

¿Derogará ley Rider, tan lesiva para los trabajadores del sector y para los consumidores?

¿Mantendrá la gratuidad del Interrail para jóvenes?

¿Eliminará el bono cultural de 400 euros para los jovenes de 18 años?

¿Mantendrá el cine a 2 euros los martes para los jubilados?

¿Mantendrá el "tope del gas", ó excepción ibérica del mercado eléctrico, y dejará por tanto que nosotros, nuestros hijos y nietos paguemos la broma ahora y durante las próximas generaciones?

Mi impresión - próxima a la certeza - es que el PP va a mantener si no todas, sí la mayoría de toda esta catarata de nuevos impuestos, subidas de otros y gastos filo pornográficos. Feijóo no va a reducir un átomo el peso del Estado. Mi única duda es cuánto lo incrementará. Tiene de liberal, lo que yo de cura. Al tiempo.