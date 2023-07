¿Cuáles son las diferencias entre el coaching, la mentoría y la psicología?

El coaching y la mentoría son disciplinas que han tomado relevancia en la última década. Aunque cada una tiene una metodología y ofrece un apoyo o ayuda distinta, aún existe confusión sobre su alcance y las características que ofrece cada una de ellas, especialmente cuando se las compara (o confunde) con la psicología. Para la escuela D'Arte Human Business School, esta confusión hace que las personas, cuando necesitan un tipo de apoyo o concreto, no reciban el acompañamiento apropiado: se acercan al profesional equivocado y esto les genera más frustración. Es por esto que con este artículo la escuela D'Arte HBS desea aclarar las dudas que existen entre lo que es el coaching, la psicología y la mentoría.

Diferencias entre las tres disciplinas Si bien el coaching bebe de la mentoría y la psicología, existen unas fronteras determinadas que permiten diferenciar de manera clara los alcances de una u otra. La psicología es una ciencia que estudia las emociones, los comportamientos, los procesos mentales y las afectaciones del ser con respecto al entorno. El psicólogo analiza las estructuras mentales y de comportamiento que intervienen en la vida de las personas, con el fin de señalar caminos que les permitan desenvolverse de manera óptima en su entorno cotidiano. La psicología aborda especialmente casos de disfunciones mentales, se centra en la esfera de la salud mental, ayudando especialmente a pacientes que cuyos conflictos internos les impiden seguir con su vida cotidiana proporcionándoles herramientas necesarias no solo para salir de esa inestabilidad, sino saber cómo gestionar su salud mental.

El coaching, en cambio, no trata con pacientes, sino con clientes, puesto que no aborda problemas de salud mental. Esta disciplina se enfoca en la formulación y consolidación de objetivos puntuales, haciendo que sus clientes encuentren las habilidades propias y el potencial oculto que tienen para lograr esas metas. Durante el proceso de coaching se trabajan creencias, valores y obstáculos que no permiten trabajar bien los objetivos al coachee o cliente, pero no se tratan problemas de salud mental como una depresión o crisis de angustia que deberían ser derivadas, en caso de ser detectadas durante el proceso, al especialista correspondiente.

Por último, la mentoría se encarga de compartir un saber específico sobre un tema concreto, del cual el tutor o mentor es experto. Un mentor ofrece a su 'pupilo' consejos y metodologías de trabajo específicas y probadas por él mismo, las cuales deben seguirse al pie de la letra por el cliente para conseguir los resultados que desea y que su mentor anteriormente ya consiguió.

Máster en coaching Conocer estas diferencias le permiten a las personas recurrir a profesionales idóneos, teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas, así como los momentos que atraviesan su vida en determinada etapa. Estas diferencias también deben ser tenidas en cuenta por los profesionales en el momento de elegir en que disciplina profundizar. Aquellos que deseen formalizar su aprendizaje en herramientas de crecimiento personal y consecución de metas deben decantarse por un programa de Máster en coaching como el que ofrece D'Arte Human Business School.

Esta formación proporciona todas las herramientas de aprendizaje necesarias a sus estudiantes para que se formen como coaches profesionales y ejerzan su profesión de forma rigurosa y ética. Los interesados solo deben acceder a la página web de Darte Formación y mantenerse al tanto del calendario académico de este programa de máster.