El futuro de los marketplace con inteligencia artificial

En pocos años, la inteligencia artificial ha pasado de ser un concepto asociado exclusivamente a la ciencia ficción, a convertirse en una realidad más latente que nunca en el día de hoy. Esta tecnología ya es capaz de procesar pedidos en línea, responder a dudas a través de asistentes virtuales, interactuar fluidamente con los humanos, recomendar productos y muchísimo más. La inteligencia artificial también está comenzando a ser implementada en el mundo del marketplace con el fin de maximizar las ventajas que estos sitios proporcionan. Un ejemplo de ello es Anuto, una aplicación web a través de la cual se pueden publicar anuncios gratis en tiempo real, utilizando para ello el poder de la inteligencia artificial.

Inteligencia artificial, el futuro del marketplace Un marketplace es básicamente un sitio web o aplicación móvil a través del cual se pueden adquirir todo tipo de productos mediante la interacción ágil entre compradores y vendedores. Por su parte, la inteligencia artificial es, en esencia, la capacidad que las máquinas tienen para imitar el comportamiento humano, “pensando”, aprendiendo, razonando y resolviendo problemas complejos, como si de una persona real se tratara. Este concepto también incluye el estudio de algoritmos y datos no solo para la resolución de problemas, sino también para recrear patrones pasados y a partir de ellos crear predicciones.

Si bien a primera vista pareciera que la inteligencia artificial (IA) y los marketplace no tienen ninguna relación, lo cierto es que no solo pueden asociarse muy bien en la práctica, sino que incluso podría representar el futuro de los marketplace. Y es que, mediante inteligencia artificial, se puede y se podrá, por ejemplo, optimizar la búsqueda de productos y hacer recomendaciones inteligentes basadas en patrones de los usuarios, así como hacer una segmentación mejorada para incrementar las ventas. Además, se podrá también optimizar precios tras el análisis de la competencia, pero ajustándolos de manera inteligente para maximizar los beneficios. En definitiva, la IA puede llevar a los marketplace a un siguiente nivel sin precedentes.

Un marketplace y aplicación web basada en inteligencia artificial Anuto es el nombre de una aplicación web que, en esencia, funciona como un marketplace, pero que además aprovecha las ventajas que ofrece la inteligencia artificial. Por medio de este sitio, las personas pueden publicar anuncios gratis. Es decir, cualquier tipo de anuncio clasificado sin coste alguno y en tiempo real, que permite al usuario encontrar a los compradores que busquen ofertas y que se encuentren cerca de su ubicación.

Pero, además de eso, el sitio hace uso de IA para que el usuario pueda acceder a un panel muy completo en el cual ver las estadísticas de sus anuncios, también en tiempo real; así como destacar sus anuncios para que aparezcan antes. Adicionalmente, con realizar acciones como verificar su número de teléfono o renovar sus anuncios, obtendrá puntos y habilidades que mejorarán su rendimiento en el sitio.

En conclusión, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y en lo que respecta al mundo de las compras en línea, es una tecnología que promete potenciar y mejorar las características, la eficiencia y la funcionalidad de los marketplace. En definitiva, la IA es el futuro del marketplace.