Kits para aprovechar el agua de lluvia; solución sostenible y responsable con el medio ambiente

Los avances de la ingeniería hidráulica han permitido crear soluciones que contribuyen a preservar el agua como el recurso que da vida al planeta. Una de estas innovaciones llega al mercado español con el respaldo de la empresa Pluvial, que cuenta con más de 25 años de trayectoria en el desarrollo de proyectos para reutilizar agua de lluvia y en la comercialización de los productos de la prestigiosa firma 3P Technik.

Uno de estos equipos que dan solución alternativa y sostenible a la escasez de agua es la 3P Rainbox, un dispositivo que recoge el líquido y lo limpia de sólidos o partículas finas.

Responsabilidad ambiental “Nuestro enfoque se basa en la combinación de técnicas tradicionales y en la incorporación de innovaciones de vanguardia, siempre buscando el equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación del medio ambiente”, explican los líderes de la empresa en su página web.

Instalar los sistemas de reutilización del agua de lluvia no solo contribuye al futuro ambiental, sino que representa un ahorro para quienes necesitan mantener los jardines más verdes y cuidados, llenar la piscina o las cisternas del váter o lavar el coche y la ropa.

Tanto en el catálogo online de Pluvial, como en su showroom ubicado en la localidad de Granollers, Barcelona, los clientes podrán seleccionar el kit que prefieran, con la posibilidad de desconectarlo fácilmente en invierno, o cuando el usuario lo desee.

Depósitos exteriores y subterráneos Los propietarios tienen la opción de instalar un sistema de recolección de agua de lluvia en el exterior de sus viviendas, que contiene la 3P Rainbox, una bomba de alimentación y un depósito exterior de recogida de aguas pluviales.

Al ser instalada en la bajante, la 3P Rainbox recogerá el agua de lluvia y la filtrará para conducirla hasta un tanque, disponible en varios tamaños, que tiene una bomba integrada para surtir los lugares donde se necesite el agua. Este sistema puede complementarse con la conexión de otros depósitos en forma modular para ampliar la capacidad de almacenamiento.

Los depósitos subterráneos o tanques soterrados son otra alternativa de Pluvial para reutilizar agua de lluvia. La poca profundidad con la que han sido diseñados los recipientes facilita su instalación, ya que no se necesitan excavaciones superiores a los 85 centímetros. Asimismo, al no ocupar espacio en la superficie, estos depósitos son ideales para espacios limitados o para procurar una mejor estética visual.

Una solución adicional, adaptable a estructuras hidráulicas ya existentes, son los kits para tanques de hormigón, que limpian y bombean el agua hacia los tanques de forma eficiente, sin montajes ni mantenimientos complicados.

Muchos más detalles técnicos sobre los sistemas que ofrece Pluvial para reutilizar agua de lluvia están disponibles en la página web de la empresa para quienes elijan aprovechar las ventajas del agua que cae del cielo.