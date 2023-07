Rebajas de verano 2023 en decoración para el hogar, con Portobello Street

Con el paso de los días, la decoración del hogar se vuelve monótona y aburrida. Es por ello que muchas personas cambian algunos elementos, como una pequeña mesa, o incluso, la decoración entera.

Hacer este tipo de reformas en la decoración puede presentar un gasto significativo. Un buen momento para comprar nuevos muebles son las rebajas verano 2023. Durante los meses de julio y agosto, muchas tiendas ofrecen descuentos únicos, que se pueden aprovechar para renovar el hogar a un mejor coste.

Es común que al buscar una nueva pieza de decoración se consulte el catálogo de una tienda grande. Pero el problema de este tipo de marcas es que ofrecen mercancía por temporadas, lo que quiere decir que muchas personas adquieren el mismo producto en todo el país.

Para conseguir piezas exclusivas, de diversas marcas, la tienda online Portobello Street pone a disposición una selección de 48,000 referencias a las que le aplican un porcentaje de descuento significativo. Con esta guía, se pueden descubrir muebles únicos y adquirirlos durante la temporada al mejor precio.

Rebajas verano 2023 muebles para el hogar Si hay algo que caracteriza el verano son sus descuentos de temporada. A diferencia de las prendas de ropa, zapatos o incluso electrodomésticos, elegir un mueble es más complejo porque es una pieza que puede alterar la estabilidad del hogar. De igual manera, representan un gasto significativo, es por esta razón que adquirirlas en rebajas es una excelente opción para redecorar el hogar.

Generalmente, la última semana de julio, las tiendas online comienzan a publicar sus rebajas. Pero, en Portobello Street, ya cuentan con opciones disponibles que se pueden reservar desde este momento.

En esta web se encuentran una gran variedad de muebles que están en tendencia y se pueden adquirir hasta con un 70% de descuento. Además de muebles para la sala de estar, en la plataforma se encuentran sillas, mesas pequeñas, lámparas, mesones y mesas de comedor extensibles.

En la sección de rebajas de la plataforma, tienen diferentes modelos de mobiliario que se puede filtrar por categorías. Uno de los descuentos más significativos son los cabeceros simples, las mesas de escritorio y la cama nórdica tapizada.

Elegir la pieza adecuada para cada vivienda: comprar en temporada de descuentos Al momento de comprar un mobiliario nuevo, se deben tomar en cuenta ciertos aspectos que son fundamentales para la decoración. Estos dependen de la individualidad del espacio y el estilo de la decoración.

En el diseño interior, la elección de los muebles es fundamental para dar vida al hogar. Hay quienes creen que, para los espacios pequeños, no se pueden conseguir piezas adecuadas a su tamaño. También se suele pensar que, en los espacios grandes, los muebles no tienen mayor relevancia. Pero, sin importar el tamaño de la vivienda, la selección del mobiliario es fundamental para adquirir una decoración agradable.

Ahora bien, una excelente alternativa para conseguir piezas exclusivas es visitar Portobello Street, donde se pueden conseguir sillones de la característica marca suiza Vitra. También están disponibles las sillas Plywood, hechas con madera laminada que se adapta a la perfección a la forma del cuerpo. Son populares porque combinan los asientos y respaldos con diferentes bases que le dan un toque único a cualquier espacio. De igual manera, tienen una forma orgánica con respaldos ligeramente flexibles que se caracterizan por ser 100% confortables, incluso las que no están tapizadas. Esta es una excelente pieza para quienes buscan un tipo de silla exclusiva que brinde carácter a un espacio pequeño o a un rincón de la sala de estar.

Por otra parte, la iluminación es fundamental para crear un ambiente acogedor. Es por ello que en estas rebajas se puede adquirir las características lámparas Flos. Esta marca es conocida por ofrecer diseños vanguardistas que marcaron un hito en la posguerra. Actualmente, se pueden adaptar a espacios únicos y viviendas con carácter especial.

Uno de sus modelos más característicos es el Bellhop. Por su forma cilíndrica y circular en la parte superior, es ideal para colocar en una pequeña mesa de comedor.

También, la Glo-Ball es un ejemplar sencillo que se puede colocar en el techo para iluminar todo un espacio completo. Otro diseño impecable que se puede adquirir en esta temporada de descuento es la lámpara paréntesis, Rosenthal que le da un toque de elegancia a cualquier mesa.

Lo interesante de estas piezas es que se adaptan a la perfección a cualquier tipo de espacio. Además, van de la mano con la tendencia minimalista que destaca esta temporada en la decoración de hogar.

Para conocer más rebajas verano 2023, se puede ingresar a la plataforma digital de Portobello Street, seleccionar entre los modelos disponibles y disfrutar de buenos precios.